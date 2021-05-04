Eskişehir'de evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılan yaşlı kadının imdadına polis ekipleri yetişti
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Eskişehir'de evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılan yaşlı kadının imdadına polis ekipleri yetişti

Eskişehir'de evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılan yaşlı kadının imdadına polis ekipleri yetişti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yalnız yaşadığı evde düşerek kalça kemiği kırılan yaşlı kadın polis ve sağlık ekiplerinin çabası sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de yalnız yaşadığı evde düşerek kalça kemiği kırılan yaşlı kadın polis ve sağlık ekiplerinin çabası sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Behiç Bey Sokak'taki bir apartmanın 2. katında yalnız yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Gül, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırdı.

Hareket edemediği için evinde kilitli kalan yaşlı kadın, komşularının ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından koçbaşıyla kırarak açıldı. İlk müdahalesi evinde yapılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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