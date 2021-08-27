Eskişehir'de en çok ev kadınları Covid oluyor
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Eskişehir'de en çok ev kadınları Covid oluyor

Eskişehir'de en çok ev kadınları Covid oluyor
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Sağlık

ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kentte son dönemde koronavirüs vakalarının genellikle ev kadınları arasında görüldüğünü ifade ederek, "Son dönemde bulaşın ana kaynağı ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinliklerdir" dedi.

ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kentte son dönemde koronavirüs vakalarının genellikle ev kadınları arasında görüldüğünü ifade ederek, "Son dönemde bulaşın ana kaynağı ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinliklerdir" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir'de 100 bin kişi de vaka oranı 296,57 olurken, aşılama oranı ise yüzde 83,3'ü geçti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Covid-19 ve delta varyantına karşı uyarılarda bulundu. Koronavirüse karşı aşı olmanın çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilge, aşıların koronavirüsün yanı sıra tüm varyantlara karşı da etkili olduğunu söyleyerek, "Delta varyantı, Covid-19'a neden olan virüsün önceki türlerine göre daha çok enfeksiyona neden oluyor ve daha hızlı yayılıyor. Aşılanmamış kişilerde delta varyantı, önceki Covid-19 varyantlarına göre daha ciddi hastalığa neden olabilir. Aşılar, bu varyant da dahil olmak üzere, Covid-19'a yakalanma riskini azaltır, hastaneye yatış ve ölümün önlenmesinde oldukça etkilidir. Bu ve olası diğer varyantların yayılmasını önlemek için aşı olup, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Dünyada az da olsa Covid-19 geçirenler, hastalığa tekrar yakalanabilmektedir, bu kişilerin de aşı olmaları hastalığa yeniden yakalanmalarını önlemektedir" diye konuştu.

AŞILI OLAN KORUNUYOR

Prof. Dr. Uğur Bilge, kentte son dönemde pozitif vakaların çoğunluğunun çalışmayan kesimde görüldüğünü ifade etti. Aynı ailede aşılı olanların hastalığa yakalanmadığını gözlemlediklerini kaydeden Prof. Dr. Bilge, "İlimizde vakaların büyük çoğunluğu, ev hanımı, öğrenci, emekli gibi çalışmayan kesimdir. Çalışmayan kesimde ev hanımları en fazla Covid-19'a yakalananlardır. Son dönemde bulaşın ana kaynağı ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinliklerdir. Bazı vakalarda görüyoruz ki, aynı aile içinde aşılı olanlar hastalığa yakalanmazken, aşısız olanlar enfekte olup hastalığı yaymakta, hatta bu kişilerde yoğun bakım yatışı ve ölüm dahi görülmektedir. Bu nedenle kişilerin hem kendisinin aşılanması hem de yakın çevresini aşılatması önemlidir. Herkese çağrımız kendileri aşı olurken, yakın çevresini de aşılanmaya teşvik etmesidir" dedi.


Eskişehir'de en çok ev kadınları Covid oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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