ESKİŞEHİR'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ - Haberler
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ESKİŞEHİR'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında Atatürk Bulvarı'nda emniyet kemeri denetimi yapıldı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında Atatürk Bulvarı'nda emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetime katılan Vali Erol Ayyıldız, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları uyararak, çocuklara hediye verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve trafik güvenliğini artırmak için trafikte emniyet kemerinin önemini vurgulamak amacıyla hazırlanan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında Eskişehir'de emniyet kemeri denetimi yapıldı. Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetime Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy katıldı. Vali Ayyıldız, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunarak, çocuklara hediye verdi.

Yapılan denetimlerde vatandaşların emniyet kemeri takma konusunda gösterdikleri farkındalığın kendilerini memnun ettiğini belirten Vali Ayyıldız, "Emniyet kemeri takmanın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, dolayısı ile kazalarda veya araç kullanırken başımıza gelebilecek olumsuzluklarda ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymak ve bu farkındalığı vatandaşımızın nezdinde dikkat çekmek için uygulama yaptık. Türkiye genelinde saat 15.30'da bu farkındalık çalışması yapılmakta. Biz de bir örneğini Eskişehir'de yaptık. Gördüğümüz ve gözlemlediğimiz, Eskişehirli vatandaşlarımızın ve Eskişehir'den geçerek yolculuk yapan vatandaşlarımızın bunun farkında olduğu. Bu bizi ziyadesi ile memnun etti. Bu anlamda sevdiklerimizle birlikte olmamızı sağlayan emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımızın idrak ettiğini görmek bizi sevindirdi" diye konuştu.

ESKİŞEHİR'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

ESKİŞEHİR'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

ESKİŞEHİR'DE EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

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