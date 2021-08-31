İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığı düşecek
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İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığı düşecek

İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklığı düşecek
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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