Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor

22.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:02
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te, hava sıcaklıklarının 6 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te, hava sıcaklıklarının 6 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, 4 kentte, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların yer yer etkili olacağı belirtildi.

Yağışlı sistemle birlikte bölgedeki sıcaklıların 6 ila 15 derece düşmesinin beklediği aktarılan değerlendirmede, yarın başlaması beklenen soğuk hava ve yağışlı sistemin hafta sonu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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