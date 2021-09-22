Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi çağrısı yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Kays Said'in görevinden azledilmesi ve yargılanması, ardından erken seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

Merzuki, resmi Facebook sayfasından Tunus halkına hitaben bir konuşma yayınladı.

"Tunus'ta istisnai kararlar devam edecek" diyen Said'in geçiş dönemi hükümlerinden söz etmesinin anayasanın iptali demek olduğunu belirten Merzuki, "Bu da ölçüye göre kanun çıkarmak demektir. Bu kararlar çıktığı anda (Said) kaderimizi kontrol edecektir, bu da anayasanın öldüğünün açık bir itirafıdır" ifadelerini kullandı.

Merzuki: "Said bir darbecidir ve azledilip yargılanmalı"

Merzuki "Said bir darbecidir, bundan başka bir şekilde tanımlanamaz." diyerek Cumhurbaşkanı Said'in meşruiyetinin erozyona uğradığını ve son bulacağını azledilip yargıya sevk edilmesinin o ve Tunus'ta bu trajediye katkı sağlayan herkes için olacak olanın bu olduğunu vurguladı.

Geçen cumartesi başkentte düzenlenen gösteride Said'in kararlarına karşı çıkanlara seslenen Merzuki, Said'in icraatlarına karşı Tunus'un her yerinde hareketi sürdürme çağrısı yaptı.

Nahda'nın bozuk partilerle ittifakı bir felakettir

Merzuki, Said'in yandaşlarına da seslenerek, "Eski sisteme olan öfkenizi anlıyorum ve bu öfkenize katılıyorum. Nahda yönetiminin bozuk partilerle ittifak yapmasını büyük bir felaket olarak görüyorum" dedi.

Merzuki Said hakkındaki eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Ancak, bilmeniz gereken ilacın hastalıktan daha acı olacağı gerçeğidir. Bu adamdan (Kays Said) değirmen uğultusunu duyarsınız ama unu göremezsiniz. Bizi cehenneme sürükleyecek. Ona desteğin durdurulması gerek."

Kurumlara rezaleti durdurun

Merzuki ayrıca, ülkedeki güvenlik, askeri, yargı ve basın kurumlarını "rezalet" olarak tanımladığı durumu durdurmaya çağırdı.

Milletvekilleri toplansın, Gannuşi istifa etsin

Milletvekillerinin bir şekilde bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Merzuki, görevi askıya alınan Parlamento'nun Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin de istifa etmesini ve yerine milletvekillerinden birinin seçilmesini istedi.

Azil, yerine yeni meclis başkanı sonra seçimler

Ülkesinin içinde bulunduğu krizin çözümünü kendisine göre özetleyen Merzuki, "Said'in azli, onun yerine Gannuşi'nin yerine seçilecek parlamento başkanının geçmesi, Tunus'u 5 yıl hükümet olma ve halkı toplayacak akıllı bir başkan getirme imkanı sağlayacak başkanlık ve yasama seçimleridir" ifadelerini kullandı.

Merzuki, "Said, yakın bir tehlike haline gelmiştir ve haddi aşmaması için durdurulması gerekmektedir" dedi.

Tunus'un Sidi Buzid vilayetine pazartesi günü yaptığı ziyaret sırasında valilik binası çevresinde toplanan destekçilerine konuşma yapan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 5 Temmuz'da 30 günlüğüne aldığı ve 26 Ağustos'ta süresini uzattığı yasama, yürütme ve yargı alanındaki istisnai kararlara ilişkin, "Tunus'ta istisnai kararlar devam edecek" diyerek, aldığı kararlara karşı düzenlenen protestoların "kötü aktörlerle kötü yönetilen bir tiyatral oyun" olduğunu söylemişti.

Tunus'ta ne olmuştu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta, belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazı kesimler de süreci "anayasal bir darbe girişimi" diye nitelemişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclis'in çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Danışmanı Velid el-Huccam, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Tunus'ta 2014'te kurulan siyasi sistemin, artık sürdürülebilir olmadığını kaydetmiş, ülkede başkanlık sistemine geçilmesi yönünde hazırlık yapıldığını paylaşmıştı.