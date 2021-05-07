Tren vagonundan gönül köprüsü kurdular

Trabzon'un Maçka ilçesinde Ce-Zi-Ne Kardeşler İlköğretim Okulu öğrencilerinin yıllardır yaşadığı ulaşım sorunu eski ve hurda bir tren vagonundan dere üzerine yapılan köprü ile çözüldü.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Ce-Zi-Ne Kardeşler İlköğretim Okulu öğrencilerinin yıllardır yaşadığı ulaşım sorunu eski ve hurda bir tren vagonundan dere üzerine yapılan köprü ile çözüldü.

470 öğrencinin yürüme mesafesini geliş-dönüş olarak toplamda 3 km kısaltacak olan köprü bugün hizmete girerken, eski ve hurda bir tren vagonundan yapılan köprüye 'Gönül Köprüsü' ismi verildi.

Maçka ilçesinde 470 öğrencisi bulunan CE-Zi-Ne Kardeşler İlköğretim Okulu yıllarca yaşadığı ulaşım sorunu Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın başlattığı projede Ford Otosan Gölçük Fabrikası ve Trabzonlu iş adamı Celil Hekimoğlu'nun desteği ile hayata geçti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ait eski ve hurda bir tren vagonunun alımı ve boyanması ile başlayan süreçte ilçenin turizme ve eğitimine yarar sağlamayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Bu 'Gönül Köprüsü' hem bizlerin milletimizle olan gönül bağımızı simgeliyor. Hem de Ce-Zi-Ne Kardeşler İlköğretim Okulunda ki minik öğrencilerimizin trafikten etkilenmeden rahatlıkla okullarına gidip gelebilmesini ve daha güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Tabi bu sıradan bir köprü değil. Eski ve hurdaya ayrılmış bir tren vagonu bu" ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Koçhan "Pandemi sonrası küçük yavrularımızı okulları ile güvenli bir şekilde buluşturacağız. Eski bir tren vagonu bugün gönül köprüsü haline geldi ve Maçkamızın hizmetinde olacak. Bundan güzel bir mutluluk yok. Turizm açısında önemli bir yere sahip olan Maçkamızda tren vagonunda bir köprü ile bölgemizde bir ilki gerçekleştirmiş olduk" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı