Eski sevgilisini darbeden Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışmaya kavgaya dönüştü

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla ünlenen Çağatay Akman'ın geçtiğimiz aylarda Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Akman'ın ifadesi de ortaya çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİNE YAKLAŞAMAYACAK

Uslu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Çağatay Akman hakkında koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Akman'ın Uslu'ya karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikamet ettiği binaya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Öykü Uslu

YARDIM İSTEMEK İÇİN ESKİ SEVGİLİSİNE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çağatay Akman, olay günü yaşananları anlattı. Şarkıcı, Cihangir'de bir mekanda oturduktan sonra Beşiktaş'a gittiğini, burada çevirdiği taksiyle Zeytinburnu'na gitmek istediğini ancak taksinin götürmediğini anlattı. Bunun üzerine yardım istemek için Uslu'nun ikametine gittiğini söyleyen Akman, burada Uslu ve arkadaşıyla tartıştıklarını, hakarete uğradığını anlattı.

Çağatay Akman (Beyaz kazaklı)

ADLİ KONTROLÜN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Temmuz ayından beri adli kontrol şartı uygulanan Akman, bu durumun kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren hakimlik, adli kontrol uygulamasının devam etmesine karar verdi.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Öykü Uslu, kavga sırasında bir arkadaşını arayıp kendisini kurtarması için yardım istedi. Olay yerine gelen Furkan A. ile Akman arasındaki tartışma arbedeye döndü. Furkan A., ifadesinde Akman'ın kendisine "Seni öldüreceğim" dediğini anlattı.

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