Eski sevgilisini darbeden Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışmaya kavgaya dönüştü - Haberler Magazin
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Eski sevgilisini darbeden Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışmaya kavgaya dönüştü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eski sevgilisi Öykü Uslu'yu evinin önünde darbettiği gerekçesiyle yargılanan şarkıcı Çağatay Akman, ifadesinde Uslu'nun evine taksi için yardım istemek amacıyla gittiğini, orada bulunan erkeklerle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla ünlenen Çağatay Akman'ın geçtiğimiz aylarda Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Akman'ın ifadesi de ortaya çıktı.

Uslu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Çağatay Akman hakkında koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Akman'ın Uslu'ya karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikamet ettiği binaya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Eski sevgilisini darbeden Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışmaya kavgaya dönüştüÖykü Uslu

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan Çağatay Akman, olay günü yaşananları anlattı. Şarkıcı, Cihangir'de bir mekanda oturduktan sonra Beşiktaş'a gittiğini, burada çevirdiği taksiyle Zeytinburnu'na gitmek istediğini ancak taksinin götürmediğini anlattı. Bunun üzerine yardım istemek için Uslu'nun ikametine gittiğini söyleyen Akman, burada Uslu ve arkadaşıyla tartıştıklarını, hakarete uğradığını anlattı.

Eski sevgilisini darbeden Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışmaya kavgaya dönüştüÇağatay Akman (Beyaz kazaklı)

Temmuz ayından beri adli kontrol şartı uygulanan Akman, bu durumun kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren hakimlik, adli kontrol uygulamasının devam etmesine karar verdi.

Öykü Uslu, kavga sırasında bir arkadaşını arayıp kendisini kurtarması için yardım istedi. Olay yerine gelen Furkan A. ile Akman arasındaki tartışma arbedeye döndü. Furkan A., ifadesinde Akman'ın kendisine "Seni öldüreceğim" dediğini anlattı.

Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktıŞarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisinin kapısına dayanıp darbettiği görüntüleri ortaya çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
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