Eski sevgilisi hakkında ilk kez konuştu

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Ersay Üner önceki gün annesiyle birlikte kontrole geldiği Nişantaşı'ndaki bir doktor kliniğinde objektiflere yansıdı.

allow=";" allowfullscreen="" height="360" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://www.youtube.com/embed/aR_9AdaQySI&width=600&quality=100" width="640">

"OLUMSUZ ÖRNEK TEŞKİL ETMİYOR"

Gazetecilerle sohbet eden Üner, son dönemde adı uyuşturucu madde ve sıradışı yaşam tarzlarıyla anılan rap şarkıcılarının gençliğe olumsuz örnek teşkil etmediğini savundu. Üner "Kültürel durum bu. Kendi kültüründe olduğu için bu yurtdışında her yerde de öyle. Tasvip ettiğim için söylemiyorum. Olumsuz örnek olsa dinlemezler. Programlarda ve filmlerde ve sokakta daha fazla olumsuz örnek var" diye konuştu.

"POPÜLER OLMA DERDİM YOK"

Star ya da popüler olmak gibi bir hedefinin olmadığını, üretip paylaşmayı sevdiğini ifade eden ünlü besteci şöyle devam etti: "Benim aldığım en güzel tepki 'Abi ne güzel insanmışsın. Ne kadar tatlıymışsın' şeklinde oluyor. İnsanlarla kaynaşmayı seviyorum, güzel duygular bunlar. Ben müzik yapıyorum kendimi sınıflandırmayı sevmiyorum. Rakamlara, şunlara bunlara önem veren adam değilim. Yaradılışımda bu var üretip paylaşıyorum. Benim hedefim başarılı ve huzurlu olmak, mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmak."

"ORADA ESTETİK VE PORNOGRAFİK DENGESİ VAR"

Üner, sahne kıyafetleri nedeniyle kadın şarkıcıların eleştirilmesinin yersiz olduğunu ancak burada 'estetik' ve 'pornografik' olarak ayrım yaptığını anlattı. Şarkıcıların kendilerini kısıtlarsa iyi sahne şovları çıkmayacağını söyleyen Üner sözlerini şöyle devam etti:

"Sahne adamıyız, show business bu. Her sanatçı arkadaşım istediği kıyafeti istediği şekilde giymekte özgürdür. Sadece iki ayrım var bence orada birisi estetik görünen biri pornografik görünen. Onun dengesi sağlandıkça bence bundan bir sorun yok. İzleyip izletmemek dinleyiciye kalıyor zaten zorla izletilmiyor ya hiçbiri öyle de bakmak lazım. İyi giyinen kötü giyinen arkadaşların da üzerine gitmemek lazım. Kendimizi bu kadar kısıtlarsak istediğimiz şovları izleyemeyiz"

"BÜŞRA İLE ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR"

Besteci ayrıca Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmde rol alan eski sevgilisi Büşra Pekin'le iyi bir dost olduklarını söyleyip "Görüşüyoruz, arkadaşlığımız güzel devam ediyor. Birlikte proje de üretiyoruz. Benim yaptığım işlerde yer alıyor. Dostluğumuz bakidir. Yeteneklidir, onun bir de sesi vardır dinleyin mutlaka. Güzel bir film geliyor" dedi.

"OLUMSUZLUK SADECE MÜZİK ALANINDA MI VAR?"

Rap müziğin son yıllarda popüler hale gelmesini "Rap her vardı ana akıma geldi tekrar. Rap de popülerleşiyor ikisi yavaş yavaş karışıyor bu hep böyle olmuştur" diye yorumlayan Üner, rap müzik şarkıcılarının gençliği olumsuz etkilemediğini ise şu sözleriyle dile getirdi:

"Kültürel durum bu. Kendi kültüründe olduğu için bu yurtdışında her yerde de öyle. Tasvip ettiğim için söylemiyorum kültürlerinde underground var. Orada gerçeklik belli zaten aksini yazarsa zaten gerçeklik kayboluyor. Ben yazan arkadaşlara 'Niye böyle oluyor?' diyemiyorum. Olumsuz örnek olsa dinlemezler. Olumsuzluk teşkil eden o kadar çok şey var ki sadece şarkılarda değil.

İzlediğimiz televizyon programlarında, filmlerde sokağa çıktığımızda baktığımız insanlarda çok fazla olumsuz şeyler olabiliyor. İnsan olumsuz bakış açısını kendisi toparlıyor. Her şeyde var sadece müziğe ve sanata yansıtmak yanlış olur"