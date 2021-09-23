'Eski sevgilim' dedikodusuyla yapılan baskında evinde namaz kılarken öldürülmüş

ADANA'da 20 gün önce evdeyken uğradıkları silahlı saldırıda ağabeyi İsmail'i (37) kaybeden, diğer ağabeyi İbrahim (39) ile kendisi ve komşusu yaralanan Hüseyin Demir (24), "Ağabeyim İsmail namaz kılarken öldürüldü. Adalet istiyoruz. Dışarıda geziyorlar, bizi tehdit ediyorlar" dedi.

Olay, 3 Eylül günü saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B., kardeşi Y.B. ile akrabaları Ö.A. ve M.Ç., yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Demir (24) ile ağabeyleri İsmail Demir (37) ve İbrahim Demir'in (39) evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıkınca Y.B., yanında getirdiği tüfekle, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. Demir kardeşlerle bu sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açıp geldikleri motosikletlerle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Demir hayatını kaybetti.

İsmail Demir'in 10 yaşındaki oğlu Ali Hamza ise "Amcamın kucağındaydım, babam da namaz kılıyordu. 2 adam maske ile evin içine girdi. Babam ve amcalarımı vurdular. 'Yapmayın, vurmayın' dedim ama onlar ona rağmen vurdular. Babam namazda kanlar içinde yere yığıldı. Ben 'baba' diye bağırdım ama bana cevap vermedi. Katiller bulunsun, biz adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.