Eski Samsun Garnizon Komutanı'na Fetö'den Müebbet Hapis

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'e müebbet hapis cezası verildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Eken, Bafra Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmada sanık Eken, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mehmet Şükrü Eken, darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış, 17 Temmuz 2016'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.