Eski rutine normal kurallarla dönmek kaygı yaratıyor
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Eski rutine normal kurallarla dönmek kaygı yaratıyor

Uzman Klinik Psikolog Tayyibe Gökçe, "Durumu daha önemseyerek yol almamız, kuralları esnetmeden ve es geçmeden devam etmemiz daha sağlıklı günler için önkoşul" diyor.

Eski rutine normal kurallarla dönmek kaygı yaratıyor
22.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:29

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu dönemi birçoğumuz evlerde geçirdik, bu dönemin sınırlamalarını ve kaygılarını yaşadık. Yaklaşık üç aylık bir süreci geride bırakırken yavaş yavaş normal hayatımıza dönüşe başladık. Bu dönemde de hayatımıza sosyal mesafeye dikkat etmek, maske kullanımı, hijyen kurallarına riayet etmek gibi davranışlar, yeni normaller olarak ekleniyor. Yeni normal ne demek? Ne kadar sürecek? Acaba eski normalimize dönebilecek miyiz? Peki, biz bu sürece psikolojik olarak hazır mıyız? Normalleşme süreci, 'Yeni normal' tanımı bize ne hissettiriyor? Bu ve bunun gibi birçok soru aklımızı meşgul ediyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Tayyibe Gökçe, pandemi sürecini hem bedenen hem de zihnen sağlıkla geçirmek isteyenler için önemli bilgiler paylaşıyor.

Eski rutine normal kurallarla dönmek kaygı yaratıyor

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Tayyibe Gökçe, yeni normali en basit haliyle, geçtiğimiz pandemi sürecini en az hasarla atlatmamızı sağlayacak kuralları barındıran ama normal hayatımızı da yaşamamıza ve sosyal hayatımızı sürdürmemize olanak sağlayacak değişimler olarak tanımlıyor. Bu sürecin hepimizi değişimler ve yenilikler katacağının altını çizen Gökçe, "Yaklaşık üç aylık bir sürecin sonunda evlerimizden çıkabilmek, evden çalışan kişilerin artık iş ortamlarına dönmeye başlaması, sosyal mesafeye uyarak da olsa ailelerimizle, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelebilmek bize iyi geldi. Ancak her ne kadar evlerimizde kalmaktan sıkılmış, sevdiklerimizle kavuşmayı istemiş olsak da eski rutinlerimize yeni normalin kuralları ile dönmek, sınırlanmak, devam eden bir pandemi sürecinin olması ve ne zaman biteceğinin bilinmemesi birçoklarımız için hala kaygı oluşturabilecek bir durum. Bu noktada şunu unutmamalıyız: Yeni normalin kurallarını uyguladığımız sürece normal hayatımıza dönmekte çekinmemize neden olacak bir şey yok" diyor.

Kaygılarla boğuşup, endişelerimizi kendimize yük etmeden önce düşünmemiz gereken şeyin kurallara uymanın bizi koruyacağı olduğunu hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Tayyibe Gökçe, şunları söylüyor: "Kurallara uymanın bizi ve toplumu koruyacağını bilmek bizi rahatlatacak nokta olmalı. Tabii bu süreçte yeni normalin kurallarını esneten, hatta bu kurallara uymayan kişilerin olduğunu da görüyoruz. Bu kişiler 'Bana bir şey olmaz', 'Ne olursa olsun' ya da 'Çok abartılıyor bu virüs olayı, başka nedenlerle de bir sürü insan ölüyor' diyebiliyor ve kurallara uyarak normal hayatlarına dönmeye çalışan kişileri zor duruma sokuyor. Bu kişiler, hem virüsün yayılımı noktasında hem de insanların tekrar sosyal hayatlarına adapte olurken kaygı yaşamaları noktasında maalesef olumsuz etki oluşturabiliyor"

Bazı kişilerin önlemlere esnetmesi toplum sağlığını da riske eder

Kuralları uygulamayan kişilerin dünyayı etkisi altına almış ve hala artış ve ölüm oranlarıyla tehlikeli olan bu virüsü dikkate alma konusunda daha özenli olması gerektiğinin altını çizen Gökçe, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Evde kaldığımız aylar boyunca sıkıldık ve psikolojik olarak etkilendik. Artık eski düzenimize yeni normalin kuralları olmadan geçmek istiyoruz ama biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Bu kişilerin kendilerini de toplum sağlığını da riske attıklarını fark ederek kurallara uyma noktasında daha kontrollü olmaları gerekiyor. Yaşadığımız sürecin zorluğu, uzun zamandır evde kalışımız, sonu bilinmez bir yolda yürüyor oluşumuz tabii ki kaygı verici ve psikolojik olarak yorucu olabilir. Ancak önlemler noktasında esnetmek, bir şey olmayacağını düşünmek ya da abartıldığını düşünmek şu süreçte kendi sağlığımız için de toplum sağlığı için de doğru bir durum değil. Bu noktada durumu daha önemseyerek yol almamız, kuralları esnetmeden ve es geçmeden devam etmemiz daha sağlıklı günler için ön koşul."

Uzman Klinik Psikolog Tayyibe Gökçe, uzun vadede sürekli evde kalmanın psikolojik olarak kişileri yıprattığını ama yeni normalin kurallarına da uyulması gerektiğinin altını çiziyor: "Bu süreçte bireysel önlemleri aldığımız, çevremizde kurallara uymayan kişiler olduğu zaman uyararak, uyarılarımız etkili olmuyorsa ortamdan imkan doğrultusunda uzaklaşarak ya da gerekli mercilere şikayetlerimizi yaparak yola devam etmemiz gerekiyor. İlk önceliğimiz bizim bireysel olarak kurallara uymamız. Kurallara uyduğumuz sürece süreci hem bedenen hem de ruhsal olarak sağlıklı bir şekilde geçirmemiz kolaylaşacak."

Kaynak: Bültenler

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