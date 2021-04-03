Eski pikaplar arasında kızıyla birlikte avukatlık yapıyor

Denizli'de eski pikapları toplayan ve tamiratını yapan 57 yaşındaki Ali Yollu, bir gün hobisiyle ilgilenirken diğer günlerde ise cübbesini giyerek Denizli Adliyesi'nde avukatlık yapıyor.

Denizli'de eski pikapları toplayan ve tamiratını yapan 57 yaşındaki Ali Yollu, bir gün hobisiyle ilgilenirken diğer günlerde ise cübbesini giyerek Denizli Adliyesi'nde avukatlık yapıyor. Ailesine hobi kazandırmayı seven Yollu, avukat olan kızı ile birlikte aynı ofisi paylaşıyorlar.

Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Ali Yollu, 33 yıl önce başladığı avukatlık mesleğinin yanında çeşitli hobiler edindi. Geçirdiği rahatsızlığın ardından 5 yıl önce edindiği hobiye aşık olan Yollu, 1950'li yıllarına dayanan eski pikap ve radyoları satın almaya başladı. Avukatlık ofisinde bir oda daha oluşturarak eski pikapları orada restore eden Yollu, aynı zamanda işine devam etme kolaylığı sağladı. Ailesine de farklı hobiler kazandıran Yollu, avukat kızı Damla Nur Yollu ile aynı ofisi paylaşmaya başladı. Eski pikaplara çok önem vermeye başlayan Ali Yollu, avukatlık ofisinde sadece eski cihazların tamiratını yapmaya başladı. Ardından bir depo tutan Yollu, çok beğendiği eski cihazlarını orada biriktirmeye devam ediyor. Bir gün eski pikapları ile ilgilenen Yollu, diğer günler avukat kızı ile birlikte cübbesini giyerek Denizli Adliyesi'nde görevlerini yerine getiriyor.

"Eski radyo, pikapları tekrar yaşamımıza kazandırmaya çalışıyorum"

Avukatlık ofisinin içerisinde oluşturduğu farklı bir odada radyo, pikaplar ile ilgilenen ve restorasyonunu yaptığını söyleyen avukat Ali Yollu; "33 yıldır avukatlık yapıyorum tabi zor ve yorucu bir iş bu arada kendime hobi bulayım dedim. Doğa yürüyüşleri yapıyordum, dizimde meydana gelen sıkıntıdan sonra yaklaşık 5 yıldır da eski radyo, pikap gibi bunları topluyorum ve restore ediyorum. Çalışır hale getirerek bütün arızalarını gidererek tekrar yaşamımıza kazandırmaya çalışıyorum. 1956'lara kadar giden cihazlarım var, şu anda 1990 sonrası cihazları çok fazla almamaya çalışıyorum. Onları aldığımda veya o tür cihazlar geldiğinde hediye olarak veriyorum. Mutfağımda radyo yok diyen benden küçük radyosunu alsın gitsin diyorum. 1990 sonrası cihazları hediye olarak radyolar dağıtıyorum, ondan önceki cihazları daha çok koleksiyonuma ayırıyorum" diye konuştu.

"Babamın cihazları arasında en çok beğendiğimi kendime ayırdım"

Babasının hobisinden sonra ailede herkesin bir şeylere ilgi duyduğu ve ilgilendiğinden bahseden avukat Damla Nur Yollu; "Babamın her zaman böyle iş dışı hobileri olmuştur. Bizi de hobi edinmeye teşvik etti. Bende babamın cihazları arasında en çok beğendiğimi kendime ayırdım, onu kimseye satmasına izin vermiyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı