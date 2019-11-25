Eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg ABD başkanlığı için adaylığını koydu
Amerikalı milyarder Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı. Yaklaşık 36 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olan 77 yaşındaki Bloomberg, 2003-2013'te New York belediye başkanlığını yürütmüştü.
25.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:39
Amerikalı milyarder ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı.
Bloomberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Donald Trump'ı yenmek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden inşa etmek için ABD başkanlığı için yarışacağım." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com