Eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg ABD başkanlığı için adaylığını koydu
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Eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg ABD başkanlığı için adaylığını koydu

Amerikalı milyarder Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı. Yaklaşık 36 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olan 77 yaşındaki Bloomberg, 2003-2013'te New York belediye başkanlığını yürütmüştü.

25.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:39
Eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg ABD başkanlığı için adaylığını koydu

Amerikalı milyarder ve eski Belediye Başkanı , 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı.


Bloomberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Donald Trump'ı yenmek ve 'ni yeniden inşa etmek için ABD başkanlığı için yarışacağım." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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