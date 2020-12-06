Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı

Antalya'da K.A., aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı H.C.'nin oturduğu eve geldi ve kapıyı kırdı. H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu görünce sinir krizi geçiren K.A., iki otomobile zarar verirken, araçlardan birinin camını kafasıyla kırdı. Ayrıca şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.'nin oturduğu yeri bularak, evine geldi. K.A.'nın eve girmeye çalışması üzerine H.C., durumu ekiplere bildirerek yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaret ve tehditler savurdu.

ARABA CAMINI KAFA ATARAK KIRDI

H.C.'nin çığlık atması üzerine binadan çıkan K.A., hıncını sokaktaki otomobillerden çıkardı. Park halinde olan 2 otomobile zarar veren K.A., bir otomobilin camını koluyla kırdı. K.A., polisin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı sırada ise başka bir aracın camını kafa atarak kırdı.

SOKAĞA ÇIKMA İHALİ NEDENİYLE PARA CEZASI KESİLDİ

H.C., ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen ve ekip aracına bindirilen K.A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı da 3 bin 150 TL para cezası uyguladı.

"MANYAK MI NE BU YA?"

K.A.'nın park halindeki otomobillerin camını kırma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yolda yürüdüğü esnada eliyle bir otomobilin camını kıran K.A.'nın, polisin kendisini gözaltına aldığı esnada başka bir otomobilin camına kafa atarak parçaladığı görüntülere yansıdı. Görüntüyü çekenler ise "İnanmıyorum elin arabasının camını kırdı. Deli midir nedir? Arabaların camlarını kırıyor. Manyak mı ne bu ya?" diye tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN