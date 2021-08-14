Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada

Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

Bursa'da R.A., yolda yürüyen eski sevgilisi Y.C.K.'nin önünü kesip, boğazına bıçak dayayarak, kaçırmaya çalıştı. Olayı gören bir kişinin tabancayla havaya ateş açması ve bekçilerin gelmesiyle genç kızı bırakıp kaçmaya çalışan R.A. yakalandı. Gözaltına alınan R.A. tutuklanırken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Perşembe günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda R.A., kız kardeşiyle yolda yürüyen eski kız arkadaşı Y.C.K.'nin yolunu kesti. Burada R.A. ile Y.C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.A., belinden çıkardığı bıçağı genç kızın boğazına dayayıp, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada çığlık seslerini duyan kimliği belirsiz kişi, yardıma koştu. Bu kişi, tabancasını çıkarıp, R.A.'dan genç kızı bırakmasını isteyerek havaya ateş açtı.

Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada

BEKÇİLERİ GÖRÜNCE BIRAKP KAÇTI

Bu sırada bölge yakınında bulunan mahalle bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Bekçileri gören R.A., genç kızı bırakarak kaçmaya başladı. R.A. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.Olayın ardından şoka giren Y.C.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Demirtaş Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAÇIRMA GİRİŞİMİ KAMERADA

Bu arada, olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, R.A.'nın Y.C.K.'nin boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştığı, kimliği belirsiz kişinin havaya ateş açtığı ve bekçilerin olay yerine gelmesiyle şüphelinin genç kızı bırakıp kaçtığı görüldü.

Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada
Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada
Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada
Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada
Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

Avcılar'da hırsızlıkla suçladığı kızı boğmaya kalkan Türkmenistanlı sınır dışı edilecek
Avcılar'da hırsızlıkla suçladığı kızı boğmaya kalkan Türkmenistanlı sınır dışı edilecek
Son Dakika | Apartman merdiveninde göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Son Dakika | Apartman merdiveninde göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mahmut Özer Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Alex Teixeira Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.08.2021 12:30:15. #1.13#

title