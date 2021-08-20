Eski İngiliz askeri ''Skandal'' diyerek paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil havalimanı binlerce kişinin akınına uğramıştı. Bazıları ülkeden ayrılma umuduyla uçaklara binmeye çalıştı, bazıları ise iniş takımlarına sığınarak kaçmak istedi. Havalimanından gelen görüntüler dünyanın gündemine bomba gibi düşerken Kabil'den kalkan boş uçağın fotoğrafı adeta şok etkisi yarattı.

Taliban'ın ülkedeki yönetimi kontrol altına almasından sonra Afgan halkı ülkeden kaçmak için her yolu denerken, büyük bir çoğunluğu uçaklarla tahliye edilme umuduyla Kabil Havalimanı'na akın etmişti. Bazı Afganlar, ülkeden çıkabilmek için uçaklara binmeye çalışırken bazıları ise iniş takımlarına sığınarak kaçmak istemişti.

AFGANLAR UÇAĞIN KANADINA TUTUNUP KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN, ONLAR BOŞ UÇAK KALDIRMIŞ

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri geçtiğimiz günlerde, tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçalarının bulunduğunu açıklamıştı. Dünya bu görüntüleri konuşurken ortaya çıkan yeni görüntüler şoke etti. Tahliyelerin yapıldığı havalimanında izdiham oluşturan Afganlar, uçakların iniş takımlarına bile tutunarak kaçmaya çalışırken Kabil'den içi neredeyse bomboş bir uçağın kalktığını gösteren fotoğraf bomba etkisi yarattı.

İngiltere ve ABD Afganistan'dan tahliyelerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etse de Kabil Havalimanı'ndan gelen görüntüler söylenenleri yalanlıyor.

İNGİLİZ ASKER İTİRAF ETTİ: BU UÇAK BOMBOŞ

Eski bir İngiliz askeri olan Paul Pen Farthing, Twitter'da Norveç uçağı olduğuna inanılan uçağın içinin görüntüsünü paylaştı. Hamile eşinin dev askeri uçakla tahliye edildiğini gösteren bir görüntüyü paylaşırken "Kaisa eve gidiyor! Ancak bu uçak boş… Kabil havaalanının dışında bekleyen binlerce kişi içeri giremedikleri için ezilirken bu görüntü skandal. Ne yazık ki insanlar bu görev bittiğinde geride kalacak, çünkü biz bu işi doğru yapamıyoruz." ifadelerini kullandı. Farthing, ayrıca "Bu, tahliye tam bir rezaletidir. Kesinlikle korkunç bazı sahneler izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin kurtarma uçuşlarında mümkün olan her alanı kullandığı konusunda ısrar etmiş ve tahliye çabalarında her saatin önemli olduğunu vurgulamıştı.

"TEK BİR KOLTUK BOŞA GİTMEYECEK" DEMİŞTİ

Wallace, Batılı güçlerin 'tek bir koltuğun boşa gitmemesini' sağlamak için çalıştığını da sözlerine eklemişti. Ancak ülkeden kaçmak isteyen binlerce insana rağmen Afganistan'dan sadece bir avuç insanla ayrılan tahliye uçuşlarının yapıldığına dair haberler gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Washington'da Perşembe günü 6 bin kişinin tahliye edildiğini ve önümüzdeki saatlerde askeri uçuşlara çıkmalarının beklendiğini söyledi.