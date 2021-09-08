Eski Fransa Kraliçesi Marie-Antoinette'e ait elmasla kaplı 2 bilezik açık artırmaya çıkarılacak
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Eski Fransa Kraliçesi Marie-Antoinette'e ait elmasla kaplı 2 bilezik açık artırmaya çıkarılacak

Eski Fransa Kraliçesi Marie-Antoinette'e ait elmasla kaplı 2 bilezik açık artırmaya çıkarılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslarası Müzayede evi Christie's, eski Fransa Kraliçesi Marie-Antoinette'ye ait üzeri 112 elmasla kaplı 2 bileziğin 9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentindeki Christie's müzayede evinde ilk kez açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.

Uluslarası Müzayede evi Christie's, eski Fransa Kraliçesi Marie-Antoinette'ye ait üzeri 112 elmasla kaplı 2 bileziğin 9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentindeki Christie's müzayede evinde ilk kez açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.

Uluslarası Müzayede evi Christie's tarafından yapılan açıklamada, eski Fransız Kraliçesi Marie-Antoinette'ye ait 2 elmas bileziğin 9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde açık artırmaya çıkacağını kaydetti. Her biri 3 sıra elmastan oluşan 2 bileziğin bir araya getirilerek kolye olarak da takılabileceğini belirten Christie's, 140 ila 150 karat içerdiğini tahmin edilen bileklerin her birinin 112 elmasla kaplı olduğunu ifade etti. Christie's, takım halinde satılacak bileklerin ise 2 ila 4 milyon dolar arasında değere sahip olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Ayrıca Christie's, Eski Kraliçe Marie-Antoinette'nin 1776'da tahta çıktıktan 2 yıl sonra Paris'teki kuyumcu Charles August Boehmer'den bilezikleri sipariş ettiğini ve kraliçenin bileziklere, o dönem çok büyük bir miktar olan 250 bin eski Fransız lirası ödediğine dikkat çekti.

Christie's Mücevher Uzmanı Marie-Cecile Cisamolo yaptığı açıklamada ise, bileziklerin değerine ilişkin bu tahminin sadece elmasların gerçek değerini değil, aynı zamanda ünlü Kraliçe Marie-Antoinette tarafından takılan mücevherleri takma ihtimalini de içerdiğini ifade etti.

Öte yandan 2018 yılında Marie-Antoinette'ye ait olan ve üzerinde doğal inci ve elmas bulunan bir kolyenin değeri, Sotheby's müzayede evi tarafından 1 ila 2 milyon dolar olarak tahmin edilmiş, fakat kolye 36 milyon dolara satılmıştı. Fransa'nın devrimden önceki son Kraliçesi Marie-Antoinette, Ekim 1793'te 37 yasında Fransız Devrimi esnasında "Vatan hainliği" ile suçlanarak giyotinle idam edilmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eski Fransa Kraliçesi Marie-Antoinette'e ait elmasla kaplı 2 bilezik açık artırmaya çıkarılacak - Haberler
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