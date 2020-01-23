Eski eşinin öldürdüğü Kübra öğretmenin annesi: O gün son kez sarıldı bana

23.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:26

MERSİN'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Davut Demir (41) üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Kübra öğretmenin annesi Sebirhan Aşkın'ın duruşmada "Birbirimize sarıldık. Sanki son kez sarılıyor gibiydi. O gün akşam öldürüldü. En ağır cezayı alsın" dedi. Demir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Olay, 14 Şubat 2019'da Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Tutuklanan Davut Demir hakkında 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davanın üçüncü celsesine Kübra öğretmenin annesi ve kardeşleri de katıldı. Duruşmada Kübra öğretmenin olaydan önce buluştuğu öğretmen arkadaşları ifade verdi. Buluştuklarında Kübra'nın tedirgin olduğunu, bir şeylerden korktuğunu söyleyen tanıklar, hayat dolu olan Kübra öğretmenin o gün hiç gülmediğini söyledi.ANNE AŞKIN: SANKİ SON KEZ SARILIYOR GİBİYDİDuruşmada söz alan anne Sebirhan Aşkın'ın sözleri ise salondakileri duygulandırdı. Olay günü 14 Şubat dolayısıyla kızının kendisine çiçek aldığını söyleyen anne Aşkın, "Kübra elinde çiçekle eve geldi. Bana çiçek almış. Dedim 'kızım ben senin sevgilin değilim ki neden bana çiçek aldın'. Birbirimize sarıldık. Sanki son kez sarılıyor gibiydi. 'Otur' dedim 'arkadaşlar bekliyor' deyip çıktı. Evden çıktıktan sonra 10 defa aradı beni. Tehdit edildiğimiz için merak ediyordu bizi. O gün akşam öldürüldü. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.Kübra öğretmenin kardeşleri Saliha ve Zehra da ablalarının son zamanlarında tedirgin olduğunu, tehditler aldığı için korkarak işe gidip geldiğini söyledi.AVUKATLARADAN 'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' TALEBİDuruşmada savunma yapan Kübra Aşkın'ın avukatı Sevim Küçük, zanlının olayı önceden tasarladığını, 'kasten öldürme' suçundan açılan davanın 'tasarlayarak insan öldürme' suçuna çevrilmesini talep etti. Küçük ayrıca, iyi hal indirimi uygulanmamasını da istedi.Tarafları dinleyen mahkeme heyeti dosyası eksikliklerin giderilmesi ve mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.KADIN ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Duruşma öncesi çok sayıda kadın, adliye önüne gelip Kübra Aşkın davasına sahip çıktıklarını belirterek pankart açtı. Adliye önünde yapılan açıklamada, "Kübra Aşkın geçen yıl 14 Şubat'ta 'eşitlik olmadan aşk olmaz' diyerek sokaklara çıktığımız bir günde, boşandığı erkek tarafından katledildi. Bugün buradayız, çünkü erkek egemen sistemin ve erkek yargının yakasını bırakmıyoruz. Bugün davanın takipçisi olmak, Kübra Aşkın'ın katili haksız tahrik indirimi almasın, iyi hal indirimi ile ödüllendirilmesin diye buradayız. Erkek yargı, erkekleri cesaretlendiren indirimlerle potansiyel katiller yaratmasın diye buradayız. İktidar politikaları sayesinde yaşanan cinsiyet kırımına 'artık yeter' demek için buradayız. Bugün buradayız çünkü yaşamak istiyoruz. Bir kişi daha eksilmemek için mücadeleye devam edeceğiz. Katilin en yüksek cezayı alması için kadın dayanışmasını büyüteceğiz" denildi.

Kaynak: DHA