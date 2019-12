Eski eşinin öldürdüğü Ayşe Tuba, dilekçesinde 'Yalçın'dan korkuyorum' yazmış

02.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:22

ESKİŞEHİR'de, 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ayşe Tuba AArslan'ın (44), el yazısıyla yazdığı bir dilekçe daha ortaya çıktı. Arslan'ın çantasındaki evrak arasında bulunan dilekçede, eski eşi Özalpay'ın kendisine tecavüz ettiğini, kezzap atıp öldürmekle tehdit ettiğini yazdığı görüldü. Dilekçede, 'Yalçın Özalpay tekrar fiziksel şiddet gösterdiği için hayatımdan endişe ediyorum. Yalçın Özalpay'dan korkuyorum' yazdığı ortaya çıktı.

Eskişehir'deki anaokulunda aşçı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay'ın 11 Ekim'de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda saldırısına uğradı. Arkasından gelen Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Özalpay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan ise sağlık görevlilerince ambulansla Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Arslan, 44 gün süren yaşam mücadelesini pazar sabahı kaybetti. Cenaze töreninde tabutu kadınlar tarafından taşınan Ayşe Tuba Arslan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ayşe Tuba Arslan'ın, ölmeden önce eski eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve 1, 2, 6 aylık uzaklaştırma kararları aldırdığı belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Arslan'ın başvurusu üzerine Yalçın Özalpay hakkında 10 iddianame hazırlanarak, dava açıldığı açıklandı.'CAN GÜVENLİĞİM YOK' YAZMIŞAyşe Tuba Arslan'ın, eski eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve el yazısıyla yazdığı dilekçenin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben kaleme aldığı bir dilekçe daha ortaya çıktı. Arslan'ın, Yalçın Özalpay'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini ve korkudan sokağa çıkamadığını belirttiği başka dilekçesi, çantasındaki evrak arasında bulundu. Avukatların elde ettiği dilekçede Arslan'ın, tecavüze uğradığını, eski eşinin kendisini kezzap atmakla tehdit ederek, öldüreceğini söylediğini el yazısıyla yazdığı görüldü. Ayşe Tuba Arslan'ın dilekçesi şöyle: 'Tedbir kararı olmasına rağmen hiçbir şekilde sonuç alamadım. Yalçın Özalpay tekrar fiziksel şiddet gösterdiği için hayatımdan endişe ediyorum. Yalçın Özalpay'dan korkuyorum. Her gün işe gelip giderken beni takip ediyor. Yalnız sokağa çıkaramıyorum, bu nedenden dolayı işe babam getirip götürüyor. Babamın yanımda olmadığı zamanlarda şahsıma yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Artık namusuma dil uzatıyor. Sokaklarda bağırıyor. Herkes bize bakıyor. ve bütün arkadaşlarımı rahatsız ediyor. Telefonla arayıp kötü kadın diye anlatıyor. Beni çocuklarımdan uzaklaştırdı, anneniz kötü kadın diye anlattı. Ben evimden çıkmayacaktım uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla eve girdi. Ben evi terk etmek zorunda kaldım. Çünkü fiziki şiddet ve tecavüz ediyordu zorla dayanamadım artık ben evimden çıkmak zorunda kaldım. Benim can güvenliğim hiç yok. Kezzap atmak, öldürmek, tehdit ediyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Bunun gibi bir çok tehditlerde bulunuyor. Bana artık iftira atıyor. Bankada param varmış adamla yaşıyormuşum. Bana para vermiş, ev almış. Artık çok yoruldum, ne yapacağımı bilmiyorum. 25 yıllık evliliğimde ne kadar altın varsa elimden aldı. Ben 25 yıldır iyiydim evi terk edince kötü oldum. Herkese böyle anlatıyor. Artık bu iftiralara dayanamıyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan rica ediyorum bir kadın olarak ben öldükten sonra mı bana yardımcı olacaksınız. Tek başıma ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum.'BABA ARSLAN: CANIM YANIYORAyşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan ise kızının fotoğraflarıyla avunmaya çalıştığını söyledi. Kızının fotoğraflarına bakarak, gözyaşı döken Arslan, "Geç kalındı, diyebilirim. 23 tane dosya, 4 tane uzaklaştırma. Biz tabi kanunları bilmiyoruz. 4 uzaklaştırma kararı varken her uzaklaştırma kararının ayrı ayrı ceza müeyyidesi olduğu söyleniyor. Ama bunlar hiç uygulanmamış, hiçbir ceza kesilmemiş. Sadece 3 bin lira para cezası kesilmiş. Ne önemi var? Giden gitti. Bir an önce suçlunun cezalandırılması istiyorum. Bundan sonra yetimler olmasın, yuvalar sönmesin, ocaklar sönmesin. İnşallah bundan sonra cinayetler son bulur. Bir an önce dava açılarak suçlu cezasını alsın. Bir baba olarak canım yanıyor ama ne yapabilirim" dedi.

Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme de kızının fotoğraflarına bakarak, gözyaşı döktüğünü söyledi. Sondikme, eski damadı Yalçın Özalpay'ın bir an önce hak ettiği cezayı alması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA