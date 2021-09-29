Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş - Haberler
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Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel
Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş

KAYSERİ'de, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur (40) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur (40) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava dosyasında tanık olarak ifadesi yer alan N.K. isimli kadının, "Ramazan, eski eşine 'Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.

Olay, 15 Temmuz'da, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçağı Atay'ın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Ramazan Uygur, DHA'nın ulaştığı iddianamede yer alan ifadesinde, "Asla öldürme amacıyla yapmadım. 2-3 kez bıçağı salladım. Nereye vurduğumu bilmiyorum. Sinirden gözüm döndü. Pişmanım" dedi.

'ÖLMEZSEN CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen N.K. isimli kadının ise "Ben kuaförde Nihan Atay'ın yanında çalışıyorum. Nihan'ın eski eşi Ramazan Uygur kuaföre geldi. Nihan'ın telefonuna bakmak için istedi. Nihan 'Hayır' cevabını verince kendisine yumruk attı sonrasında mutfaktan bıçak alarak, Nihan'ı bıçakladı. Ramazan, 'Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim' dedi. Ramazan birkaç dakika sonra olay yerinden ayrıldı. 112'yi arayarak, durumu bildirdik" dediği ortaya çıktı.

Tutuklu sanık Ramazan Uygur, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.


Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş

Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş

Eski eşini bıçaklayan koca, 'Bu sigara bitene kadar öleceksin' demiş

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri
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