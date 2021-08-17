Eski eşi Chloe Loughnan'a binlerce lira nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
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Eski eşi Chloe Loughnan'a binlerce lira nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2019 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşine 700 bin TL nafaka ödeyen ve daha da devam eden Serdar Ortaç'ın siniri bir türlü geçmek bilmedi. Konser önce muhabirlerle sohbet eden Ortaç, "Cebime giren her kuruş eski hanım gidiyorum. Pişmanım ama ödeyeceğim" dedi.

2014 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 2019 yılında tek celsede boşandı. Eski eşine binlerce lira nafaka ödediği için her fırsatta pişmanlığını dile getiren şarkıcı, Kuruçeşme'deki konserinden önce yine basın mensuplarıyla dertleşti.

"CEBİME GİREN HER KURUŞ ESKİ HANIMA GİDİYOR"

Ayaküstü sohbet ettiği muhabirlerle eski eşine ödediği nafakadan bahseden Serdar Ortaç, "Bana 10 sene hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. Şeytan görsün yüzünü dedim çünkü kızdım. Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" dedi.

Eski eşi Chloe Loughnan'a binlerce lira nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor

"NAFAKA İSTEMESEYDİN EVLENDİĞİME PİŞMAN OLMAZDIM"

Şarkıcı, "Pişmanlık var mı peki?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti:" Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim. Nafaka istemeseydi, evime haciz koymasaydı evlendiğimiz için pişman olmazdım ama sanki düşmanmış gibi" ifadelerini kullandı.

"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ"

Serdar Ortaç, 700 bin TL nafaka ödediği eski eşinden çocuk sahibi olmadığını için bir pişmanlığının bulunmadığını söyleyerek "Şeytan görsün yüzünü" demişti.

Eski eşi Chloe Loughnan'a binlerce lira nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Eski eşi Chloe Loughnan'a binlerce lira nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor - Haberler Magazin
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