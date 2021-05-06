Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti.

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında Erhan'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Erhan'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, "Ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Cemil Erhan 1938'de Balıkesir'in Balya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Erhan, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, serbest avukatlık yaptı.

Ağrı'dan 3 dönem milletvekilli seçilen Erhan, 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

Erhan evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Meral Akşener'den CHP'ye ittifak sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar seçimi kazanırdık
Meral Akşener'den CHP'ye ittifak sitemi: Bazı yerlerde aday çıkarmasalar seçimi kazanırdık
20'li yaş akımına katılmadan önce iki kez düşünün! Uzmanından kritik uyarılar var
20'li yaş akımına katılmadan önce iki kez düşünün! Uzmanından kritik uyarılar var
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Demet Akalın Seren Serengil
Spor Cyle Larin Fatih Terim Bülent Uygun Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 20:27:18. #1.16#

title