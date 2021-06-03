Eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu'na FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
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Eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu'na FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu'na FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu'na, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu'na, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla terör örgütü üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan Arslanoğlu hakkındaki hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Arslanoğlu'na, FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Arslanoğlu'nun Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre, sanığın örgüt üyesi olduğu ifade edilmişti.

FETÖ üyelerinin 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu elde etmesinin ardından Danıştay üyeliğine seçilen Arslanoğlu'nun, hakim adaylığı döneminde başlayan örgüt mensubiyetinin Danıştaya üye seçildikten sonra da devam ettiği vurgulanmıştı.

FETÖ üyelerince ankesörlü telefondan arandığı belirlenen Arslanoğlu'nun, kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin SGK ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili Danıştayda açılan davada, FETÖ mensubu eski Danıştay üyeleriyle birlikte yürütmenin durdurulması yönünde karar verdiği bildirilmişti.

Örgütün tepe yöneticileriyle bağlantıları da tespit edilen Arslanoğlu'nun, Danıştaya üye seçildikten sonra, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katını müze gibi gezen diğer eski Danıştay üyeleri arasında olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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Eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu'na FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı - Haberler
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