Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor
Anayasa Mahkemesi salonundan görüntüler Salondaki ekranlar Yüce Divan heyetinin salona gelişi Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan...
Anayasa Mahkemesi salonundan görüntüler
Salondaki ekranlar
Yüce Divan heyetinin salona gelişi Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor
ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu