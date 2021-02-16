Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor
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Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor

16.02.2021 10:48 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:53

Anayasa Mahkemesi salonundan görüntüler Salondaki ekranlar Yüce Divan heyetinin salona gelişi Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan...

Anayasa Mahkemesi salonundan görüntüler

Salondaki ekranlar

Yüce Divan heyetinin salona gelişi Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.

Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor
Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor
Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor
Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına devam ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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