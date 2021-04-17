Eski CIA Direktörü: "Uzaylılara Artık İnanmaya Başladım"
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Eski CIA Direktörü: "Uzaylılara Artık İnanmaya Başladım"

Eski CIA Direktörü: 'Uzaylılara Artık İnanmaya Başladım'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski yöneticisi R. James Woolsey, uzaylıların varlığına yıllar önce yaşadığı bir olayın ardından inanmaya başladığını açıkladı.

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski yöneticisi R. James Woolsey, uzaylıların varlığına yıllar önce yaşadığı bir olayın ardından inanmaya başladığını açıkladı.

"Uzaylılar var mı?" sorusu yüzyıllardır hem bilim dünyasının hem de insanların kafasını kurcalarken, uzaylıların varlığına ilişkin ABD' den açıklama geldi.

James Woolsey.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde ve 1993-1995 yılları arasında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nü (CIA) yöneten R. James Woolsey, sosyal medya üzerinden verdiği röportajda uzaylıların varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Woolsey uzaylılara inanmadığını ancak, yıllar önce şahit olduğu bir olay sonrası fikrinin tamamen değiştiğini ifade ederek, "Artık inanmaya başladım" dedi.

"BU OLAY İNANCIMI TETİKLEDİ"

Woolsey, bir arkadaşının kullandığı savaş uçağının havada UFO ile karşılaştıktan sonra 12 bin metrede durarak asılı kaldığını anlattı: "Gördüğüm bu olay uzaylılara olan inancımı tetikledi."

Woolsey, uzaylılar geldiğinde insanlığın dostça davranmasını umduğunu belirtti.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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