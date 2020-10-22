Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sakarya'da esnafı ziyaret etti
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Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

22.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:04
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sakarya'da esnafı ziyaret etti

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sakarya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Sakarya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Sakarya'ya gelen İnce, Çark Caddesi'nde esnafı ve vatandaşları selamladı.

İnce, gazetecilere, "Memleket Hareketi"nin kurucusu arkadaşlarıyla ülkeyi karış karış dolaştıklarını söyledi.

Türkiye'de 18 yıllık iktidarı yenemeyen, çare olamayan, çözüm üretemeyen bir ana muhalefetin olduğunu savunan İnce, "Kime sorsam, iktidardan da memnun değil, muhalefetten de memnun değil. Biz bu millete Memleket Hareketi olarak bir üçüncü yol öneriyoruz." dedi.

Bir gazetecinin erken seçim söylemlerini hatırlatması üzerine İnce, "Hükümet bir seçim ortamına sürüklenebilir. Onu görüyorum. Seçim çağrısını siyasi partiler yapar. Biz bir siyasi parti değiliz, henüz. Onun için biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sorunları yerinde görüyoruz." diye konuştu.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden görüşelim" talebi iletmesi halinde görüşü sorulan İnce, "Ben bu ülkede herkesle görüşürüm, 83 milyonla görüşürüm. Sayın Kılıçdaroğlu ile neden görüşmeyeyim, olur mu öyle şey? Türkiye'de siyaset yapan herkesle görüşürüm. Sayın Genel Başkanla görüşürüm." ifadelerini kullandı.

İnce, "Memleket Hareketi, bir siyasi partinin ilk ışıkları mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Buna millet karar verecek. Biz 81 vilayeti gezelim, ardından büyük ilçeleri de bir gezelim. Sonra millet karar verecek. Bizim yönümüz, gücümüz her şeyimiz desteğimiz milletle birlikte olacak. Anlı şanlı siyaset anlayışında değiliz. Çok paramız yok ama harcayacak çok emeğimiz var. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, millet bize ne derse sonunda biz de onu yapacağız."

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İnce, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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