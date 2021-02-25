Eski CHP ilçe başkanından 'Bölge toplantısına alınmadım' iddiası

CHP Bölge Toplantısı, Sivas'ta gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partililer, geleceğin iktidarını konuşuyor, iktidar yürüyüşünü başlattı. O gün geldiğinde emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi. Partiden ihraç edildiği gerekçesiyle toplantıya alınmadığını öne süren CHP Akıncılar İlçe eski Başkanı Hüseyin Çiçek de parti yetkililerine tepki göstererek, "Kendi öz evlatlarından bir şey beklemiyorlar ve HDP'den, terör örgütlerinden ve yandaşlardan temas halinde olup onlarla ittifak yaparak oy artırmaya çalışıyorlar. Bizler de memleket hareketine katılacağız" diye konuştu.

CHP Bölge Toplantısı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Parti Meclisi üyeleri Ulaş Karasu, Semra Dinçer, Ali Rıza Erbay, Gizem Özcan, Umut Akdoğan ile Sivas, Tokat, Erzincan, Yozgat teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

Toplantı sırasında, salonun önünde bekleyen CHP Akıncılar İlçe eski Başkanı Hüseyin Çiçek, ihraç edildiği gerekçesiyle içeri alınmadığını öne sürdü. Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda parti yetkililerine tepki gösterdi. 30 yıldır partili olduğunu, 16 yıl da ilçe başkanlığı görevini yürüttüğünü vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu: "15-20 gün önce ilçemizde olağanüstü gelişmeler oldu. Görev sürecim içinde mahalle dedikoduları ve iftiralarla partinin öz evlatlarını yıpratmış bulunmaktalar. CHP'nin bu süreçte yasa dışı görevden alıp, yasa dışı iftira atıp ve CHP'nin ilçemizdeki tabelasını millet önünde yasa dışı olarak gelip bulunduğu yerden sökerek kapatmışlardır. Bunlara göz yummayarak şahsım olarak tabelasını tekrar yerine taktım. Ellerinde bize gönderdikleri bir resmi evrak olmamasına rağmen bizlere burayı kapattıklarını söylediler. Ben yapılanlara tepki olarak 52 arkadaşımla yöneticilikten, seçim kurulundaki görevlerimizden ve ilçe başkanlığından e-devlet üzerinden istifamızı verdik. İstifaların devamı da ilerleyen süreçte gelecek. Bunlar yaptıklarının hesabını elbet bir gün verecekler ve yanlarına kalmayacak."'KENDİ ÖZ EVLATLARINDAN DEĞİL HDP'DEN OY ARTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya da tepki gösteren Hüseyin Çiçek, "Ben CHP'nin kurumsal yapısına bir şey demiyorum ama bunu yönetenlere ve yöneticilerine çok kızıyorum. Kendi öz evlatlarından bir şey beklemiyorlar ve HDP'den, terör örgütlerinden ve yandaşlardan temas halinde olup onlarla ittifak yaparak oy artırmaya çalışıyorlar. Atatürkçü kesimler CHP'den tamamen kopmuştur ve yeni memleket hareketine katılacaktır. Bizler de memleket hareketine katılacağız. Var gücümüzle Atatürk'ün ve cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacağız" dedi.'SEÇİM GÜNÜ GELİNCE EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ'Toplantıda konuşan CHP'li Salıcı ise Sivas'ın ayrı öneminin olduğunu ve CHP'nin iktidar için hazırlık yaptığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu iktidar artık yoruldu ve yönetemiyor. Son dönemlerde yaptığı uygulamalara baktığımız zaman iktidarın savrulduğunu göreceksiniz. Ülkede yoksulluk olduğunu ve bu yoksulluğu ortadan kaldıracaklarını söylüyorlardı. Türkiye'de yasaklar var biz bu yasaklarla boğuşacağız, diyorlardı; neredeyse Türkiye'de yasak olmayan hiçbir şey kalmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin vesayeti altına girdi. Bir şey söylemeden önce 'Milliyetçi Hareket Partisi acaba nasıl tepki gösterir' diye düşünmek zorunda. Ortada seçimden önce kurulmuş, adı ittifak olan koalisyon hükümetinde ne olduğu belli olmayan bir 'Cumhur İttifakı' var. 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi bir seçim başarısı ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu ittifak siyaseti alın teri ile başarıya ulaştı. Bugün Türkiye bulunduğu bu konumdan çıkması mümkün. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları ile mümkün olacaktır. Bizler pandemi koşullarına rağmen sağlığa dikkat ederek sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim vatandaşın önüne geldiğinde biz bu gerçekler ile onları tanıştıracağız. İktidar değişene kadar sormamız gereken soruları sormaya devam edeceğiz. Ortada bir seçim yok. Cumhuriyet Halk Partililer geleceğin iktidarını konuşuyor, iktidar yürüyüşünü başlattı. O gün geldiğinde emeklerimizin karşılığını alacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN