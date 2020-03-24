Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti
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Orhan Aktaş, Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa

Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti

Ordu'nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, karı-koca olan iki kişiyi silahla vurup öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

24.03.2020 02:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 02:27
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti

Ordu'nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, karı-koca olan iki kişiyi silahla vurup öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Eski başkan, yaklaşık 20 gün önce silahla akrabalarını rehin alıp bir kişiyi de yaralamıştı.

Olay, Kabadüz ilçesinde eski belediye başkanı Orhan Aktaş'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Aktaş, eski çalışanı olduğu öğrenilen Şener Dursun'u akaryakıt istasyonuna çağırdı. İstasyona gelen Şener Dursun ve eşime Halime, eski belediye başkanı tarafından silahla vurularak hayatlarını kaybetti. Orhan Aktaş ise cinayeti işlediği tabanca ile kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Dursun çifti olay yerinde hayatını kaybederken, eski başkan Aktaş hastanede tedavi altına alındı.

20 gün önce akrabalarını rehin alıp bir kişiyi yaralamıştı

Öte yandan 2009-2014 yılları arasında Ordu'nun Kabadüz ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, 4 Mart tarihinde ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'ndeki evinde eski muhasebecisi Tayfun Ç.'yi tabancayla yaralayıp, eşi ve bir akrabasını da rehin almıştı. İkna çalışmaları sonucu gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Orhan Aktaş'ın, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmasına karar verildiği öğrenildi.

Cinayetle alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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