Eski Bakan Kılıç: "Chp İstanbul İl Başkanının Sözlerini Nasıl Açıklayacaksın"

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "CHP İstanbul İl Başkanı'nın sözlerini nasıl açıklayacaksın biz de görelim. Senin İstanbul İl Başkanın terör örgütlerine terör örgütü diyemeyecek. Sonra sen çıkacaksın bize hesap sormaya kalkacaksın" dedi.

AK Parti Tekkeköy 6. Olağan İlçe Kongresi, Tekkeköy Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın sağlandığı kongrede eski AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Yusuf Güngör, bu zamana kadar görev yapmaktan onur duyduğunu söyleyerek, bundan sonra görev alacak başkana da başarılar diledi. Daha sonra konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütüne 'terör örgütü' diyemiyor"

Programda konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, sürekli bizlerle alakalı bir şeyler söylüyor. 'AK Parti milletvekilleri nerede?' demiş. 15 yıldır AK Parti milletvekillerinin ne yaptığını görmedin mi? Amacı, onu muhatap almamızı sağlamak. Çok az onun istediğini yapacağım. Samsun'da yaptığını organizasyonlarda sizin milletvekilleriniz nerede? Aslında CHP'nin Samsun İl Başkanı'na bir şey dememek lazım. Bu CHP'nin bir İstanbul İl Başkanı var. Aman Allah'ım. Ey Akçagöz, CHP İstanbul İl Başkanı'nın sözlerini nasıl açıklayacaksın biz de görelim. Benim Mehmetçiğim, askerim bu ülkenin geleceği, şerefi, bayrağı, namusu için şehit ya da gazi olacak. Bütün dünyaya gücümüzü gösterecek. Terör örgütleriyle mücadele edecek. Senin İstanbul İl Başkanın terör örgütlerine 'terör örgütü' diyemeyecek. Sonra sen çıkacaksın bize hesap sormaya kalkacaksın. Hadi canım oradan. Önce bir ne olduğunuzu anlayalım da ondan sonra sizle konuşalım" ifadelerini kullandı.

"Bir sonraki seçimde yüzde 75'in üstünde oy alacağız"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise, "Bu partiye, AK Parti'ye kapatma davasının açıldığı günün ertesi günü katıldım. 2008 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden giderek bu partiye üye olmuş bir kardeşinizim. 2008'de ilçemizde AK Parti olarak oyumuz yüzde 53'lerdeydi. Bugün oyumuz yüzde 65 seviyesine kadar çıktı. Yapılacak seçimlerde oyumuzun yüzde 75'in üzerinde olacağına her şeyden çok inanıyorum. Bu ilçe, AK Parti'nin son 4 yılda Samsun'da yüz akı olan bir ilçesi olmuştur. Bunda 51 bin olan nüfusumuzun hepsinin emeği var. Bu başarıda milletvekillerimizin, bakanlarımızın, teşkilatlarımızın çok büyük emeği var. Bizlere başkanlık görevini layık gören Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanımız, milletvekillerimizi ve parti teşkilatımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca bizlere oy veren hemşehrilerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongre için oy verme işlemine geçildi. - SAMSUN