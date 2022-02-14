Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den istifa sonrası ilk fotoğraf! Köy hayatı yaşıyor - Haberler
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Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den istifa sonrası ilk fotoğraf! Köy hayatı yaşıyor

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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Geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanlığı görevinden affını isteyen Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ getirilmişti. Devir teslim töreninden sonra ortalarda görünmeyen Gül'ün fotoğrafları ortaya çıktı. Gül'ün karla kaplı bir tepede soba yaktığı ve patates közlediği görüldü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen haftalarda görevinden istifa etmişti. Gül'ün istifasının ardından bakanlık koltuğuna Bekir Bozdağ getirilmişti. Gül'ün istifasının ardından ortaya çok sayıda iddia atılmış ancak eski bakan bunların hiçbirine yanıt vermemişti.

KARDEŞİ PAYLAŞTI

Devir teslim töreninden sonra kameralardan uzakta bir hayat süren Gül'ün yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Kardeşi Sabiha Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda, Abdulhamit Gül karlı bir tepede soba yakarken görünüyor. Oldukça mutlu görünen Gül'ün sobada patates közlerken kameraya poz veriyor.

İşte o fotoğraflar:

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den istifa sonrası ilk fotoğraf! Köy hayatı yaşıyor

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den istifa sonrası ilk fotoğraf! Köy hayatı yaşıyor

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

oguz:

hakkım varsa ben helal etmıyorum kendisininde varsa bana hakkı helal etmesin ben mahşeri divanda ilahi adalet isteyecegim

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