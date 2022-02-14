Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den istifa sonrası ilk fotoğraf! Köy hayatı yaşıyor
Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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Geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanlığı görevinden affını isteyen Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ getirilmişti. Devir teslim töreninden sonra ortalarda görünmeyen Gül'ün fotoğrafları ortaya çıktı. Gül'ün karla kaplı bir tepede soba yaktığı ve patates közlediği görüldü.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen haftalarda görevinden istifa etmişti. Gül'ün istifasının ardından bakanlık koltuğuna Bekir Bozdağ getirilmişti. Gül'ün istifasının ardından ortaya çok sayıda iddia atılmış ancak eski bakan bunların hiçbirine yanıt vermemişti.
KARDEŞİ PAYLAŞTI
Devir teslim töreninden sonra kameralardan uzakta bir hayat süren Gül'ün yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Kardeşi Sabiha Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda, Abdulhamit Gül karlı bir tepede soba yakarken görünüyor. Oldukça mutlu görünen Gül'ün sobada patates közlerken kameraya poz veriyor.
İşte o fotoğraflar: