Eskader 2018 Kültür Sanat Ödülleri" Sahiplerini Buldu

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen "ESKADER Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreni, TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı Sabahat Aslan'ın Türk halk müziği dinletisiyle ve derneğin çalışmalarının yer aldığı videonun gösterimiyle başladı.

ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, yaptığı açılış konuşmasında 11. kez düzenlenen ödül törenine katkı sağlayanlara, kültür ve sanat faaliyetlerine çalışma alanı açan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Edebiyat ve sanattan başka dünyanın kirinden arındıracak ve zihinleri berraklaştıracak bir şey olmadığını ifade eden Aydemir, "Burada bulunan ve bulunamayan dost ve kardeşlerimize, dünya ve ahiret güzelliği, bütün insanlığa huzur, mazlumlara selamet niyaz ediyorum." dedi.

İsmet Özel'in "Üç Frenk Havası" şiirindeki "Gövdene imrenirdi ok atmayı bilenler" ifadesini anımsatan Aydemir, şunları kaydetti:

"ESKADER'liler olarak bizim kültür, sanat ve edebiyat kaygımız var. Bizim derdimiz var. Bize ESKADER'i kurduran işte bu dertti. Biraz sonra da ödül plaketlerini bu dertle takdim edeceğiz. Hamdolsun, bize güzel kapılar açan, bizi hayırlı çalışmalarda istihdam eden Rabbimize şükrediyorum."

Ödüller sahiplerini buldu

Toplam 16 daldaki ödüllerin sahipleriyle buluştuğu program, teşekkür konuşmaları ve takdimlerle devam etti.

Ömer Faruk Huyugüzel

"Eleştiri Terimleri Sözlüğü" ile "araştırma-inceleme" kategorisinde, Ayşe Olgun ve Emeti Saruhan "basın" kategorisinde ödül alırken, "biyografi" dalında "Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra - İtaatsiz Bir Taşralının Entelektüel Portresi" eseriyle Mehmet Tekin, "çocuk kitabı" dalında "Penceremde Bir Ateş Böceği" kitabıyla Arzu Kadumi, "deneme" dalında "Akıl Aşk ve Ötesi" kitabıyla Ahmet Turgut, "düşünce" dalında "Türkiye'nin Yeni Kültürü" kitabıyla Ercan Yıldırım'a ödülleri takdim edildi.

Bu yıl ilk kez verilen "elektronik yayıncılık" teşvik ödülü Genç Sanat dergisine verilirken, "hatıra" kategorisinde "Halit Refiğ - Ben Aşkı Doğu'da Tanıdım Batı'da Ölümü Gördüm" eseriyle Gülper Refiğ, "hikaye" kategorisinde ise "Derin Dükkan" ile Celalettin Murat ödül aldı.

Hattat Mustafa Cemil Efe "klasik Türk sanatları", Muzaffer Ertürk "müzik", Şenol Turan "Kupa Kızını As" kitabıyla "roman", Mehmet Kurtoğlu "Ezelden Urfa" kitabıyla "şehir kitabı" ve Hasan Bozdaş da "Adil Bir Akşam" ile "şiir" dalında ödül alırken, "eleştiri" kategorisinde "Sivil Edebiyat" eseriyle Alaattin Karaca ödüle değer bulundu.

ESKADER'in "Üstün Hizmet Ödülü"ne ise Ezel Erverdi, Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar ve Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay layık görüldü.

Törene, Üstün İnanç, Mehmet Nuri Yardım, Prof. Dr. Yümni Sezen, Cezmi Bayram, Hüseyin Akın, Dursun Ali Taşçı, Şule Köklü ve Özcan Ünlü gibi edebiyat ve sanat camiasından pek çok isim katıldı.

Kaynak: AA