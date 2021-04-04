Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN - Haberler | 3. Sayfa

- Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde eşiyle tartışan yaşlı adam, evi terk etti.

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız
Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız

- Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde eşiyle tartışan yaşlı adam, evi terk etti. Dünden bu yana haber alınamayan 70 yaşındaki adam için, arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bölgede yapılan detaylı arama çalışmasında şuana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Arama çalışmalarına, yarın sabah saatlerinde tekrar başlanacak.

Kula'ya bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Mahmut Harman, dün saat 16.00 sıralarında eşi Mediha Harmanile tartıştıktan sonra evi terk etti. Yanına az miktarda para alıp ortadan kaybolan Harman'dan haber alınamayınca, arama çalışmaları başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na dün akşam saatlerinde gelen ihbarla harekete geçen jandarma ekipleri, Gölbaşı Mahallesi civarında arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri ve Manisa'dan gelen AFAD ekipleri, yaklaşır 24 saattir yürüttüğü arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlayamadı.

Kayıp şahsın Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan ilçe göletine düşme ihtimaline karşı, jandarma ve AFAD ekiplerinin bir bölümü, gölet çevresinde arama çalışması yaptı. Ancak burada yapılan arama çalışmalarında da bir ize rastlanamadı. Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarını, bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, bizzat yönetti.

Öte yandan, kayıp yaşlı adam için yürütülen arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Yarın sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatılacak olan arama çalışmalarında, jandarma ve AFAD ekipleri, personel sayını artırarak yeniden görev alacak.

"Arama çalışmaları için biz de seferber olduk"

Dün eşiyle tartıştıktan sonra evini terk eden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mahmut Harman için yürütülen arama çalışmalarında kendisi ve mahalle halkının da seferber olduğunu dile getiren Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş; " Dün saat 16.00'dan bu yana Mahmut Harman amcamızı jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte arıyoruz. İnşallah sağ salim Mahmut amcamızı buluruz. Vatandaşlarımızdan ricam, gören ve duyan varsa, bizlere, jandarma ve polislerimize haber vermeleridir. Jandarma ve AFAD ekiplerimizle birlikte, biz de mahalleli vatandaşlar ile birlikte dört bir yandan arayış içerisindeyiz. İnşallah en kısa zamanda Mahmut amcamızı buluruz." ifadelerine yer verdi.

Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor
Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Defne Samyeli Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 19:30:45. #1.14#
title