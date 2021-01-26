Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu

26.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:39
Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu

KONYA'da, kamyon şoförü Mehmet A. (31), ilişkisi olduğu ve birlikte kaçtığı Sariye Ö.'nün (28) eşi, kendisinin de arkadaşı olan Hasan Ö. (32) ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı.

KONYA'da, kamyon şoförü Mehmet A. (31), ilişkisi olduğu ve birlikte kaçtığı Sariye Ö.'nün (28) eşi, kendisinin de arkadaşı olan Hasan Ö. (32) ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Mehmet A., Hasan Ö. ile kuzeni Mevlüt Ö.'yü (26) tabancayla vurarak, yaraladı.

Karatay ilçesine bağlı Ovakavağı Mahallesi'nde oturan, 3 çocuk annesi Sariye Ö., çiftçi eşi Hasan Ö.'nün arkadaşı, evli ve 3 çocuk babası kamyon şoförü Mehmet A. ile yaklaşık 1 yıl ilişki yaşamaya başladı. Çocuklarını alan Sariye Ö., Mehmet A. ile birlikte geçen yılın Ekim ayında kaçtı. Bunun üzerine Hasan Ö. önce jandarmaya gidip şikayette bulundu daha sonra da televizyon programına katıldı. Sariye Ö. de yaklaşık 40 gün sonra çocuklarıyla birlikte eve döndü ve eşi Hasan Ö. ile tekrar beraber yaşamaya başladı. 

Hasan Ö., bu sabah kuzeni Mevlüt Ö. ile birlikte ürettiği pancarı teslim etmek için fabrikaya gitti. Hasan Ö., bu sırada yolda Mehmet A. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A., kamyonundan aldığı tabancayla Hasan Ö. ve Mevlüt Ö.'ye ateş etti. Mevlüt Ö. boynuna, Hasan Ö. de sırtına isabet eden mermilerle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mehmet A., polis ekiplerince gözaltına alındı. 


Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu
Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu
Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Yaşar Güler Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Seçil Gür Aleyna Tilki Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşiyle kaçtığı arkadaşını ve kuzenini tabancayla vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:39:53. #1.16#
title