Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
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Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da dün eşi Faruk Yavuz (36) tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülen 2 çocuk annesi Kamile Yavuz (33) son yolculuğuna uğurlandı.

SAMSUN'da dün eşi Faruk Yavuz (36) tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürülen 2 çocuk annesi Kamile Yavuz (33) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Yavuz ile eşi Kamile Yavuz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Faruk Yavuz, eşi Kamile Yavuz'u 25 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Komşuları gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamile Yavuz'u özel bir hastaneye kaldırdı. Yavuz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan koca ise olayın ardından kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşi tarafından öldürülen Kamile Yavuz, memleketi Havza ilçesi Boyalı Mahallesi'nde kılınan cezane namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Yavuz'un ailesi ve sevenleri katıldı.

Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KAMİLE, TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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