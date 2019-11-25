25.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:05

Eşinin öldürdüğü Gülseren Yılmaz mezarı başında anıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz, mezarı başında anıldı.

Alanya'da 26 Eylül'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 15 yıllık eşi Hilmi Yılmaz tarafından vücudunun 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen Gülseren Yılmaz (32), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mezarının başında anıldı. Anmaya Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri ve kadın dernekleri üyeleri katıldı. Toplanan grup Gülseren Yılmaz'ın mezarına çiçek koyarak dua etti.

'TOPLUMLA HAREKET EDERSEK BAŞARILI OLURUZ'

Anmaya katılan kadınlar adına konuşan avukat Halime Şenli, Mezar ziyaretimizin amacı kadın cinayetindeki kaybettiğimiz kadınlarımızı unutturmamak. Bizim baro olarak hukuki desteğimiz her zaman devam edecek. Buraya katılan kadın dernekleri temsilcileri de Gülseren Yılmaz için geldi. Gülseren Yılmaz ve diğer kaybettiğimiz şiddet mağduru kadınlar da bu yolda yalnız yürümeyecekler ve yanlarında olacağız. Ancak kadına şiddetin önüne geçmek için tüm toplumla hareket edersek başarılı oluruz dedi.

BİN KİŞİLİK EYLEM YAPILDI

Alanya'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde eylem yapıldı. Eyleme, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi parti kadın kolları üyeleri, gençlik kolları üyeleri, kadın dernekleri üyeleri ve çoğunluğu kadın olan yaklaşık bin kişi katıldı.

Burada toplanan grup adına konuşan Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları Başkanı avukat Melek Depren, Alanya'da da artış gösteren kadına yönelik şiddeti bertaraf edemediklerini söyledi. Depren, Bu yıl Alanya genelinde ortak bir eylem planı hazırlamak istedik. Etkinliklerimizi sıralı halde gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddete 'hayır' dedik, kadına yönelik şiddete 'dur' dedik. Alanya'da ilk defa bu kadar örgüt bir araya gelip, kadına yönelik şiddete dur demek istedik diye konuştu.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Konuşmanın ardından toplanan kalabalık kortej oluşturduktan sonra araç trafiğine kapalı Şekerhane Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüyüşe başladı. Yürüyüşe eşleri tarafından öldürülen Zehra Yılmaz ve Gülseren Yılmaz ile amcasının oğlunun cinsel saldırısına maruz kaldığı iddiasıyla intihar eden Ayşenur Güven'in ailesi ve yakınları da katıldı. Kalabalık ellerinde 'Kadına şiddete hayır', 'Haklı şiddet yoktur', 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'Ölmek istemiyoruz' 'Cennet anaların ayağı altındadır' yazılı pankart ile dövizlerle ve Zehra Yılmaz, Gülseren Yılmaz, Ayşenur Güven'in fotoğraflarıyla sloganlar eşliğinde yürüdü. İskele Caddesi boyunca yürüdükten sonra tekrar toplandıkları yere gelen kalabalık buradan dağıldı.

Kaynak: DHA