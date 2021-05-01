Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış (2)

OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDIKonya'da, 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) boğazını keserek, öldüren Ramazan Menek (22), kızları Gülay (2) ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polis ekipleri tarafından yakalandı.

OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI

Konya'da, 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) boğazını keserek, öldüren Ramazan Menek (22), kızları Gülay (2) ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Menek, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.Ramazan Menek, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Konya Şehir Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan Tuba Menek'in cenazesi ise kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ