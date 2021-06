Eşinin ameliyatı için kolye satıp biriktirdiği 20 bin lirayı sahte doktora kaptırdı

ANTALYA'da, rahatsızlığı nedeniyle bacakları kesilen İlker Malak (49), eşi Güner Malak'ı (49) ameliyat ettirmek için tekerlekli sandalyesinde kolye satarak, biriktirdiği 20 bin lirayı sahte doktor Mehmet O.'ya kaptırdı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Güner Malak, "6 aydır nerede olduğunu bilmiyoruz. Aramalarımıza cevap veriyor ama yerini söylemiyor. Bu adam hala 'doktor' diye dolandırmaya devam ediyor. İstanbul'da, İzmir'de büyük hastanelerde işler yaptığını söyleyerek insanları kandırıyor" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı 8, diğeri 4 yıl önce kesilen İlker Malak, tekerlekli sandalyesinde sokaklarda kolye satarak, eşinin tüp mide ameliyatı için para biriktirdi. Ameliyat için doktor arayışına giren çift, geçen yıl Ekim ayında arkadaşları aracılığıyla kendisini 'doktor' olarak tanıtan Mehmet O. ile tanıştı. Çift ile görüşen Mehmet O., işlemleri hızlandırmak için parayı bir an önce yatırmaları gerektiğini söyledi. Konyaaltı ilçesindeki özel hastanede çalıştığını söyleyen Mehmet O., Güner Malak'ın buraya giderek, kan tahlillerini yaptırmasını ve 1 gün sonra ameliyat için gelmesini söyledi.

HESAP BAŞKASININ ÇIKTIAmeliyat için gerekli 20 bin lirayı Mehmet O.'nun, sekreterine ait olduğunu söylediği hesaba yatıran çift, ameliyat günü aldıkları haber le yıkıldı. Güner Malak'ı arayan Mehmet O., kız kardeşini kaybettiğini, bu nedenle ameliyata gelemeyeceğini söyledi. Parayı yatırdıkları hesabın, Mehmet O.'nun kızına ait olduğunu öğrenince dolandırıldıklarını anlayan Malak çifti, polis merkezine giderek, Mehmet O. hakkında şikayetçi oldu. 6 ay boyunca paralarını almak için çaba gösteren çift, her aramalarında ise Mehmet O.'dan "Bugün yatırıyorum" karşılığını aldı.'SAHTE DOKTORLUK'TAN CEZAEVİNDE YATMIŞ Mehmet O.'nun 2018 yılında aynı olaydan cezaevinde yattığını kaydeden İlker Malak, "Diyaliz hastasıyım. Haftada 2 gün diyalize giriyorum. Gitmediğim günlerde hava da güzel olursa sokaklarda tekerlekli sandalyemle kolye satıyorum. 10 lira 10 lira satış yaparak para kazanmaya çalışıyorum. Amacımız bu ameliyatı yaptırabilmekti. Bize işlerin hızlanması için parayı bir an önce yatırmamızı söyledi. Heyecanlandık, birden yatırdık. Şüphelenip araştırınca 2018 yılında sahte doktorluk nedeniyle cezaevinde yattığını öğrendik" diye konuştu.'AMELİYAT GÜNÜ ORTADAN KAYBOLDU'Sağlık sorunlarından dolayı ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyen Güner Malak ise "Doktor arayışı içine girdik. Bu sayede Mehmet O. ile tanıştık. Görüşüp fiyat konusunda da anlaştık. Bizden tahliller istedi ve özel bir hastanenin doktoru olduğunu söyledi. O hastaneye gidip tahlil yaptırdık. Başka bir hastanede ameliyat yapacağını söyledi. Her şeyi hazırladık, parayı yatırdık. Ameliyat günü kız kardeşinin vefat ettiğini söyleyerek ortadan kayboldu" dedi.

Mehmet O.'nun, kendilerini tahlil için gönderdiği hastanede çalıştığına dair kartviziti olduğunu belirten Malak, "6 aydır kendisinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Aramalarımıza cevap veriyor ama yerini söylemiyor. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk, 6 aydır netice alamadık. Bu adam hala 'estetik doktoru' diye dolandırmaya devam ediyor. İstanbul'da, İzmir'de büyük hastanelerde işler yaptığını söyleyerek insanları kandırıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler