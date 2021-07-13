Eşini satırla öldüren katile 'canım' mesajıyla tahrik indirimi
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Eşini satırla öldüren katile 'canım' mesajıyla tahrik indirimi

Eşini satırla öldüren katile 'canım' mesajıyla tahrik indirimi
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına defalarca satırla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Yalçın Özalpay'a (52) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ndeki istinaf duruşmasında 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis...

ESKİŞEHİR'de, boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına defalarca satırla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Yalçın Özalpay'a (52) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ndeki istinaf duruşmasında 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme kararında, HTS kayıtları ve mesajların incelendiğini, tur şirketi sahibi S.E.'nin, Arslan'a 'canım' diye hitap ettiği belirterek, "S.E.'nin göndermiş olduğu mesajda aralarındaki samimiyeti gösterir şekilde maktule 'canım' diye hitap etmesi de sanığın savunmalarını doğrular niteliktedir" denildi.

Anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, 24 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı eski eşi Yalçın Özalpay tarafından 2019 yılı ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda başına satırla vurularak, ağır yaralandı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetti. Katil zanlısı Özalpay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından yapılan incelemede Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, birinde 'Ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe verdiği ortaya çıkmıştı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yalçın Özalpay, geçen temmuz, tutuklu yargılandığı Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

CEZA 24 YILA İNDİRİLDİAnkara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi ise sanık Yalçın Özalpay'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmederek, cezayı 24 yıla indirdi. 2'nci Ceza Dairesi'nin sanık Yalçın Özalpay ile ilgili verdiği kararın gerekçesi de ortaya çıktı. Sanık lehine 'haksız tahrik indirimi' uygulanan kararda mahkeme, "Somut olayda sanığın, aldatıldığını öğrenmesiyle boşanma davasının devam ettiği süreçte maktulü öldürme kararı aldığı, bu kararında sebat gösterdiği, boşanma davasının sona ermesinden kısa bir süre sonra, maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarının yarattığı tahrikin etkisi altında bu kararı yerine getirmek için olay günü beraberine aldığı satırla maktulü öldürdüğü saptanmakla tasarlamanın sübuta erdiği kanaatine varılmıştır" denildi.'CANIM' DİYE HİTAP ETMESİ SAVUNMALARI DOĞRULAR'Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi kararında, Eskişehir'de tur şirketi sahibi olan S.E. isimli erkekle Ayşe Tuba Arslan'ın HTS kayıtları ve mesajların incelendiği belirtilerek, "Temmuz 2017 tarihinden 24/08/2018 tarihine kadar çok sayıda karşılıklı arama ve mesajlaşmasının bulunduğu, aşçı yardımcısı olarak ana okulunda çalışan maktulün akrabalık ilişkisi, iş ilişkisi gibi hiçbir irtibat bulunmayan tur sahibi S.E. isimli erkek şahısla bu denli yoğun iletişim kurması ve bu iletişimlerin bir kısmının makul olmayan gece geç saatlerde yapıldığının tespit edilmesi, S.E. isimli kişinin göndermiş olduğu mesajda aralarındaki samimiyeti gösterir şekilde maktule 'canım' diye hitap etmesi de sanığın savunmalarını doğrular niteliktedir" ifadelerine yer verildi.ETKİ-TEPKİ DENGESİYLE TAHRİK İNDİRİMİMahkeme sanık hakkında haksız tahrik indirimini uyguladığı kararla ilgili de evlilik birliğinin hukuken sona ermesine kadar sanığa karşı sadakat yükümlülüğü olan Ayşe Tuba Arslan'ın bu yükümlülüğe aykırı davrandığını belirterek, "Bir şekilde farklı erkeklerle aldatma şeklindeki süreklilik gösteren ve zamana yayılan davranışları ile ilk haksız hareketi gerçekleştirdiği, bu şekilde olayların başlangıcına sebep olduğu, aldatılma olgusunu öğrenmesi üzerine sanığın maktule yönelik tehdit, hakaret ve yaralama suçlarıyla ilgili mahkumiyetle sonuçlanan dosyalara konu eylemlerini gerçekleştirdiğinin saptanması karşısında, tahrikte etki-tepki dengesi gözetildiğinde sanık hakkında haksız tahrik nedeniyle asgari hadden indirim yapılmasına karar verildi" denildi.SON KARARI YARGITAY VERECEKAyşe Tuba Arslan ailesinin avukatları İstinaf Mahkemesi'nin 24 yıllık hapis cezasıyla ilgili olarak Yargıtay'a itirazda bulundu. Tutuklu sanık Yalçın Özalpay ile ilgili kararı Yargıtay verecek.23 FARKLI DİLEKÇESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında birinde 'ben ölünce mi yardım edeceksiniz?' ifadesi yer alan 23 farklı dilekçe vererek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.


Eşini satırla öldüren katile 'canım' mesajıyla tahrik indirimi
Eşini satırla öldüren katile 'canım' mesajıyla tahrik indirimi
Eşini satırla öldüren katile 'canım' mesajıyla tahrik indirimi
Eşini satırla öldüren katile 'canım' mesajıyla tahrik indirimi
Eşini satırla öldüren katile 'canım' mesajıyla tahrik indirimi
Eşini satırla öldüren katile 'canım' mesajıyla tahrik indirimi
Eşini satırla öldüren katile 'canım' mesajıyla tahrik indirimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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