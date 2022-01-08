EŞİNİ PARKE TAŞIYLA DÖVEN, AYIRMAK İSTEYEN KOMŞULARA SALDIRAN KOCA SERBEST

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, boşanmak istediğini söyleyen eşi Afgan Adalet Mohammadı'yı (49) sokak ortasında yerden aldığı parke taşıyla döven, ayırmak isteyen komşuları Zehre Cahilpe (23) ve eşi Mesut Cahilpe'ye (26) de saldıran Abdorasıd Mohammadı (52), gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. 14 yıllık evli, Afganistan uyruklu Abdorasıd Mohammadı, 3 çocuğunun annesi Adalet Mohammadı'nın boşanmak istediğini söylemesi üzerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mohammadı, tekme ve yumrukla eşini dövmeye başladı. Mohammadı, daha sonra yerden aldığı parke taşıyla da eşinin çeşitli yerlerine vurdu.

Komşuları olan aynı ülke vatandaşı Zehre Cahilpe, pencereden baktığında Adalet Mohammadı'yı kanlar içinde görünce koşup, Abdorasıd Mohammadı'nın elinden kurtarmak istedi. Mohammadı, bu kez elindeki parke taşını Zehre Cahilpe'yi göğsüne ve koluna vurarak yaraladı. Kavgayı duyup gelen Zehre Cahilpe'nin eşi Mesut Cahilpe de Abdorasıd Mohammadı'ya saldırdı. İkili arasındaki yumruklu kavga sırasında Mesut Cahilpe, eline geçirdiği parke taşını Abdorasıd Mohammadı'nın başına vurarak yaraladı. Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, müdahale edip, kavgayı ayırdı. Aldıkları darbeler sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Mohammadı ve Cahilpe çifti ile Adalet Mohammadı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından yaralılar, taburcu edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Abdorasıd Mohammadı da emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Mohammadı hakkında adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.