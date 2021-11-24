Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

KARATAŞ, ADANA (DHA) - BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karataş'ı (42) 2 bıçak kullanarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Osman Cenk Karataş'ın (44) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın 'eşe karşı kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl Haziran ayında, Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi 112'nci Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Osman Cenk Karataş ile boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi Serpil Karataş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Karataş, mutfaktan aldığı bıçağı Serpil Karataş'a art arda sapladı. Bıçağın yamulması üzerine başka bıçak alan Karataş, eşini bıçaklamaya devam etti. Serpil Karataş, olay yerinde hayatını kaybederken, 16 ACA 914 plakalı otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya- Eskişehir yolu Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalandı. Gözaltına alınan Karataş, ifadesinde, "Eşimi öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Bıçağı evde bıraktım" dedi.