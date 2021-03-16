Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir

Kayseri'de eşini başından vurarak öldüren ve öldürdükten sonra polisi arayan kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Savunmasında eşini vurduğunu hatırlamadığını söyleyen cani adam, "Eşim kendini vurmuş olabilir. Olanlar için çok pişmanım. Eşimi benim vurmadığımı düşünüyorum. Ben eşimin ailesi başta olmak üzere herkesten özür diliyorum. Beratımı talep ediyorum" sözleriyle pes dedirtti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Dik (32) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler, müşteki avukatları, sanık avukatları ve sanık yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu.

"EVE KAMERA TAKTIRDIĞIMI, HEPSİNİ BİLİYOR"

Mahkeme heyetine savunması yapan ve kayınpederinin her şeyden haberinin olduğunu söyleyen tutuklu sanık Mehmet Dik, "Kayınpederim E.A.'nın her şeyden haberi var. Eşimden boşanmak istediğimi, eşimin beni aldattığını, eve kamera taktırdığımı hepsini biliyor. Ben evde cinsellik içeren bir çok şey buldum. Ben eşimden boşanmak istedim. Bana çocuğumu alamayacağımı söylediler. Avukatlar boşanmamın benim aleyhime olacağını söylediler. Ben eşime çocuğumu bana vermesi için 8 bin TL para, araba ve üzerime olan evi teklif ettim. Ancak eşim benden daha çok şey istedi" dedi.

"EŞİM KENDİNİ VURMUŞ OLABİLİR"

Savunmasına devam eden Mehmet Dik, "Olayı tam olarak hatırlamıyorum. Ben sadece elimde silah olduğunu hatırlıyorum. Ben psikolojik tedavi gördüm. Ben eşimi vurduğumu hatırlamıyorum. Eşim kendini vurmuş olabilir. Olanlar için çok pişmanım. Eşimi benim vurmadığımı düşünüyorum. Ben eşimin ailesi başta olmak üzere herkesten özür diliyorum. Beratımı talep ediyorum. Taktir mahkemenindir" diyerek kendini savundu.

"GİZEM DURMADAN TELEFONLA OYNUYORDU"

Tanık olarak ifade ve sanık Mehmet Dik'in aldatıldığını iddia eden abla F.B. ise, "Mehmet son 1 yıldır şüphe içerisindeydi. Abla, 'Gizem beni aldatıyor' diyordu. Gizem bizi de evine istemiyordu. Gittiğimiz zamanda sürekli telefonla oynuyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Dik hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca heyet, 'ruhsatsız silah ve mermileri bulundurma' suçundan 1 yıl hapis ve 600 TL idari para cezası verilmesine hükmetti.