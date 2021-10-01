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Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi

Boşanma aşamasındaki eşi Öznur Gülbaş'ı 16 yerinden bıçaklayan Harun S. için "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti. Kararı bozan istinaf mahkemesi, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın tahliyesine karar verdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi Öznur Gülbaş'ı 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Harun S., Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "eşi kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca sanık S., "tehdit" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığa iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadı. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen davada savcı, tutuklu sanık Harun S. hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aldığı cezanın kaldırılması ve "eşi kasten ağır yaralama" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

İstinaf mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki Öznur Gülbaş Eskişehir'den ve sanık Harun S. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Harun S.'ye "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 17 yıl hapis cezasını kaldırılmasına hükmederek, "eşi kasten ağır yaralama" suçundan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık S., "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi.

Karar duruşmasına Eskişehir Adliye'sinden SEGBİS yöntemiyle katılan Öznur Gülbaş, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından mahkeme çıkışında fenalık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Öznur Gülbaş'ın kararı temyize götüreceği öğrenildi. Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri de mahkeme çıkışında adliye önünde toplandı. Verilen tahliye kararını protesto eden kadınlar, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi

Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi

Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi

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