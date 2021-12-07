ELAZIĞ (İHA) - Eşine verdiği sözü tutmak için 85 yaşında bilemecilik yapıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da, 18 yıl önce hasta eşine evlenemeyeceğine dair söz veren 85 yaşındaki Hasan Gündüz'ün eşi 2004'te hayatını kaybetti. Eşine verdiği söz nedeni ile evlenmeyen Gündüz, zamanını geçirmek için ilerlemiş yaşına rağmen bilemecilik yapıyor.

Elazığ'da, karayollarından emekli 6 çocuk babası Hasan Gündüz, uzun yıllardır eşine verdiği sözü tutmak için açtığı iş yerinde iş aletleri bilemesi yapıyor. 2004 yılında vefat eden 6 çocuğunun annesi eşi Saadet Gündüz'e sağlığında 'evlenmeyeceğim' diye söz veren Hasan Gündüz, vaktini geçirmek için yok olmaya yüz tutan mesleğini sürdürüyor. Eşinin 2004 yılında vefat ettiğini ve ona bir daha evlenmeme sözü verdiğini ifade eden Hasan Gündüz, "Arkadaşlar hanım rahatsız ölürse sen evlenir misin diye sordular. Yok, evlenmem dedim. Evlenirsin diye ısrar etikleri zaman vallahi evlenmem diyerek söz verdim. Zaman geçti hanım rahmetli olunca da ben çocuklarıma dedim ki bana kimse evlenme için bir teklif getirmesin. Ben evlenmeyeceğim böyle, bu şekilde hayatım geçecek. Onlar da kabul ettiler" dedi.

Karayollarından emekli olduktan sonra bileme işi yapmaya başladığını belirten Hasan Gündüz, "Emekli olunca bu işler üzerine bir dükkan açtım. O zamandan beri devam ediyorum. Ailem göçtükten sonra yalnız başıma kaldım. Rahmetliye de söz vermiştim evlenmeyeceğim diye, evlenmedim. Allah'a çok şükür sıhhatim yerinde iyiyim. Testere bileme işi yapıyorum, bileme üzerine uğraşıyorum. Kızım benim evime yakın. Akşamları gidip orda yemeğimi yiyorum. Çay içip biraz vakit geçirdikten sonra gelip evime uyuyorum. İş yerim burası, sabah erkenden buraya geliyorum. Burada bir iş varsa onunla uğraşıyorum. O şekilde vaktimiz geçiyor, ömrümüz de geçiyor. Emekli olduktan sonra bileme işini 2 bin senesinde belediye dükkanlarında başladım. Sonra dükkanlarımız yandıktan sonra bu dükkana geldim. Aşağı yukarı 18 senedir de bu dükkanda yapıyorum. Vaktim burada geçiyor. Dükkan küçük bir yer. Hanım evin güllü derler. Hanım evde olmayınca ne olacak mecbur böyle geçip gidecek ömrümüz. Allah'a şükürler olsun ki sıhhatim yerinde, canım sağ o bakımdan çok şanslıyım" diye konuştu.