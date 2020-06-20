Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
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Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım

İstanbul Zeytinburnu'nda kendisinden ayrılmak isteyen eşini vurduktan sonra ölüme terk eden zanlı, emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" dedi.

20.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:22

Zeytinburnu'nda kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı defalarca kurşunlayıp ölüme terk eden zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, 4 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi üzerindeki bir binada yaşandı. İddiaya göre, Nurtaç C. (49), eşi Ragıp C.'ye boşanacağını ve ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım

BACAĞINDAN VURUP KAYIPLARA KARIŞTI

Bunun üzerine Ragıp C., yanında bulunan silahı çıkartarak eşi Nurtaç C.'yi iki bacağından vurarak evden kaçarak kayıplara karıştı. Kocasının evden kaçması üzerine Nurtaç C., bağırarak yardım çağırmaya çalıştı.Bu sırada öleceğini düşünen yaralı kadın kanıyla, "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum" notunu yazmıştı.

Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım

İFADESİNDE "PİŞMANIM" DEDİ

Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken zanlı, şüpheli Ragıp C. dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yakalanmıştı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

BAKAN SELÇUK: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Nurtaç Canan'ın yaşadığı şiddet vakasının herkesi derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi üzerindeki bir binada yaşandı. İddiaya göre, Nurtaç Canan (49), eşi Ragıp Canan'a boşanacağını ve ailesinin yanına gideceğini söyledi. Bunun üzerine Ragıp Canan, yanında bulunan silahı çıkartarak eşi Nurtaç Canan'ı iki bacağından vurarak evden kaçarak kayıplara karıştı.

KANIYLA KOCASININ İSMİNİ YAZDI

Kocasının evden kaçması üzerine Nurtaç Canan, bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada öleceğini düşünen yaralı kadın kanıyla, "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum" notunu yazdı.

KAÇAN KOCA, OĞLUNU ARAYIP ANNESİNİ DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olay yerinden kaçan Ragıp Canan, oğlunu arayarak anneni dövdüm git bir bak dedi. Olayın yaşandığı eve gelen çocuk, korkunç manzarayla karşılaştı. Annesini kanlar içinde gören genç, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım

Kaynak: İHA

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