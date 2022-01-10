Eşine böbreğini bağışlayan gazeteciye Çalışan Gazeteciler Günü'nde plaket verildi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, organ yetmezliği sorunu yaşayan doktor eşine böbreğini bağışlayan gazeteci Tamer Yavuz'a plaket verdi.

Canalp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Polisevi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Canalp, böbrek yetmezliği sorunu yaşayan doktor eşine böbreğini bağışlayan Edirne'nin Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tamer Yavuz'a plaket verdi.

"Eşi dahi olsa bir insana kendi organını bağışlıyor olabilmek kadar kıymetli bir şey yok." diyen Canalp, şöyle konuştu:

"Çünkü hepimiz yukarıdan aşağıya baksak dünyanın en zengin insanıyız. Hiçbir organımızın maddi olarak karşılığını söyleyemeyiz. Aslında hepimiz bu anlamda dünyanın en zengin insanlarıyız.

Hepimiz paha biçilmez eserlere sahibiz ama en güzeli, paha biçilmez olanı, bizim için en kıymetli olanı da yeri geldiğinde diğer insanlar için fedakarlıkta bulunabilmektir. Tamer Bey'e teşekkür ediyorum."

Canalp, kendisinin de 2003 yılında organlarını bağışladığını, bir organın başka bir bedende yeniden can buluyor olmasının güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Yavuz da böbrek yetmezliği sorunu tekrar ortaya çıkan eşine ikinci kez böbrek nakli yapıldığını söyledi.

Eşine tereddüt etmeden böbreğini verdiğini belirten Yavuz, "Bu sürece girdik. Yaklaşık bir ay gibi bir tahlil sürecimiz oldu, ondan sonra böbreğimi bağışladım. Eşim şu an sağlığına kavuştu, mutluyum. Korkulacak bir şey yok. Herkese sevdiklerine kaliteli yaşamı bağışlamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Vali Canalp'ten basın mensuplarına "Bir çatı altında birleşin" çağrısı

Özellikle yerel basının günden güne artan kökleşmiş sorunlarının olduğunu söyleyen Canalp, "Geçmişte de vardı bu sorunlar ama artık hepimiz biliyoruz ki bu sorunlar günden güne artıyor, farklılaşıyor ve büyüyor. Bunların en büyüğü finansman sorunu. Bir çıktı olarak bir gazeteyi çıkartabilmek gerçekten de yüksek maliyetler gerektiriyor. Bu maliyetlerden dolayı da günden güne yerel basında Türkiye çapında baktığınız zaman tırnak içinde söylüyorum, erimeler başladı." diye konuştu.

Ekonominin içinde geleceği okuyabilen, görebilen sektörlerin ayakta kalabildiğini belirten Canalp, gazeteciler için drone ve dijital gazetecilik eğitimleri düzenleyeceklerini ifade etti.

Canalp, ayrıca derneklerin federasyon çatısı altında birleşmeleri çağrısında bulunarak, "Kuracağımız federasyona sadece Edirne'deki derneklerimiz değil, Trakya'daki basın kuruluşlarımızı da dahil edelim. Onlar da bu çatının içerisinde yer alabilsinler. Balkan ülkelerindeki, kardeş coğrafyamızdaki basın kuruluşları da yine bu federasyonun bünyesi içerisinde yer alabilsinler. Daha öncesinden sahip olmuş olduğunuz binayı eğer bu federasyonu siz kurarsanız tepeden tırnağa onarmaya istekliyim." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şube Müdürü Mehmet Akif Bircan ve basın mensupları katıldı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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