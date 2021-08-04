Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
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Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı

Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

MARDİN'de eşi H.İ.'den (54) şiddet gören N.İ. (34), Van'ın Erciş ilçesinde yakınların yanına sığındı.

MARDİN'de eşi H.İ.'den (54)  şiddet gören N.İ. (34), Van'ın Erciş ilçesinde yakınların yanına sığındı. Şiddet görüntülerinin bazı sosyal medya hesaplarında yayılması üzerine Van Valisi Mehmet Bilmez'in eşi Meral Bilmez, şiddet mağduru kadınla görüşüp, her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Vanlı N.İ, henüz 14 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük olan Mardin-Kızıltepeli H.İ ile görücü usulü ile evlendirildi. 20 yıldır evli olan N.İ.'ye, eşi tarafından defalarca şiddet uygulandı. Üzerine kuma getirilen N.İ, son olarak 17 Temmuz'da eşi H.İ tarafından çocuklarının gözü önünde darp edildi.  Vücudunda morluklar oluşan N.İ, polise giderek eşinden şikayetçi oldu. Korkudan çocuklarını da yanına alıp, arkadaşının evine sığınan N.İ, daha sonra ailesine haber verdi. Ailenin kendisine yol parası göndermesi üzerine N.İ., otobüsle Van'ın Erciş ilçesine gelerek bir yakınının yanına sığındı. N.İ 'nin darp edilmesi ile ilgili çocuklarının çektiği görüntüler ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntüleri gören Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez de hemen harekete geçti. Meral Bilmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yadımcısı Nesibe Yılmaz ile Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Terapisti Zübeyde Tezcan ile birlikte N.İ.'nin sığındığı eve gitti.  Meral Bilmez, eşinden şiddet gören N.İ ve çocukları için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

'EŞİM ÜZERİME KUMA GETİRDİ'DHA'ya konuşan N.İ,  defalarca kendisini darp eden eşinin, 5 yıl önce üzerine Faslı bir kadını kuma getirdiğini anlattı. Kendisin darp eden eşi H.İ.'ye boşanma davasını açacağını anlatan N.İ, şunları söyledi: "Ben 20 yıldır eşim H.İ ile evliyim. 9 çocuğum var. Şiddete maruz kaldım. 20 yıldır çocuklarım için katlandım bu adama. Benim can güvenliğim de yok. Adam beni çocuklarımla ve ailemle tehdit etti, hep sustum. Ama son şiddet olayında, beni öldüreceğini bildiğim için kaçtım. En son beni 17 Temmuz'da çocuklarımın gözü önünde darp etti. Saçımdan tuttu beni banyoya götürdü. 'Seni elektriğe bağlayıp öldüreceğim. Bıçakla seni keseceğim' diye tehdit etti .Sopayla başıma vurdu. Çocuklarımın sayesinde elinden zor kurtuldum. Evin bodrum katına inip saklandım. O sırada çocuklarım beni görüntülemişlerdi. Sonra aileme verdiler. Kız kardeşim polisi aradı. Polis gelene kadar da ben bodrum katında hiç çıkmadım. Polis ekipleri geldikten sonra ben evin bodrum katından çıktım. Her yerim kan içindeydi, vücudumda morluklar vardı. Beni Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Tedavi olup darp raporu aldım. Daha sonra da ifade için polis karakoluna gittim. Gittiğimde eşim hala oradaydı. Polis ekipleri, benden sığınma evinde kalmamı istediler. Ben, çocuklarımdan ayrı kalmak istemediğim için kabul etmedim. Can güvenliğim olmadığı için polis eşliğinde arkadaşımın evine gittim. Orada da ailemi aradım. Bana yol parası gönderdiler. Sonra da çocuklarımı yanıma alıp Van'ın Erciş ilçesine geldim" dedi.'ARTIK KADINLAR ÖLMESİN'Eşi H.İ.'nin 5 yıldır bir kadınla aşk yaşadığını ve kendisinin de durumdan haberi olmadığını anlatan  N.İ., şöyle devam etti:

"İnternet üzerinde tanıştığı Faslı bir kadını üzerime kuma getirdi. Kadına demiş ki; benim eşim yatalaktır, 3 çocuğum var, çocuklarıma bakamıyor.' Kadın da onunla 6 ay kaldıktan sonra terk edip gitti. 'Yaşlı da olsa kimi bulursam imzalı senetle kızlarını vereceğim' diye beni tehdit ediyordu. Görücü usulü ile evlendim. Ben sayın valimizin eşi Meral Bilmez hanımefendiye çok teşekkür ederim. Allah onun gibilerini başımızdan eksik etmesin. Şiddete uğrayan kadınlarımız sessiz kalmasın. Artık kadınlar ölmesin. Bizim de bir sahibimiz var, devletimiz bize sahip çıkıyor. Şikayetçi oldum, boşanma davamı da açacağım" diye konuştu.


Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı
Eşinden şiddet görüp kaçan kadına valinin eşi sahip çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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