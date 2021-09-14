Eşi yaralama davasında hakimden 'Taliban mahkemesi' çıkışı

MANİSA'da, kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ı (31) çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mikail Oymak (32), davanın 3'üncü duruşmasında eşinin kendisini aldattığını ileri sürüp, tanıkların dinlenmesini ve HTS kayıtlarının istenmesini talep etti. Esra Oymak'ın boşanma aşamasındaki eşinin tanıkların dinlenmesi ve telefon kayıtlarının incelenmesi talebinin reddedilmesini istemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Burası Taliban mahkemesi değil. Tanığı dinlemeyelim, kayıtları incelemeyelim. Burada kafama göre buna 3 yıl, ona 5 yıl ceza veremem" dedi.

Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babası tarafından pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına Esra Oymak, annesi Cemile Ateş ve avukatları Hatice Büşra Aktaş katıldı. Mikail Oymak ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

Duruşma sonrası açıklama yapan Esra Oymak, "Beni üzen şey ona yaptığım iyiliklerin karşılıksız kalmasıdır. Ben her konuda ona destek oldum. Üzerime attığı iftiralar zoruma gidiyor. Tutukluluğunun devam etmesini istiyorum. Çünkü korkuyorum. Bana bunu yapan, öldürmeye de çalışacaktır. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Hayatımızı altüst etti" dedi.