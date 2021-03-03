Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

03.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:26

Sinop'un bir köyünde eşi vefat eden yaşlı kadını köylüler evlerinde misafir etti. 6 gün içinde köydeki 41 eve girip çıkan yaşlı kadın, tam 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Virüse yakalananlar arasında hayatını kaybedenler de oldu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan Uzm. Dr. Ömer Küçükdemirci, eşinin vefatının ardından köylülerin evinde misafir ettiği kadının yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, ardından köyde 200'e yakın kişinin hastalığa yakalandığını belirtti.

"İNSANLARDA REHAVET OLMASINI KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ"

Pandemi Kurulu sorumlusu da olan Küçükdemirci, Covid-19'a karşı verilen mücadelenin sadece sağlıkçılar tarafından gösterilen gayretle başarıya ulaşamayacağını söyledi. Türkiye'nin süreci başından itibaren iyi yönettiğini, bu sayede daha can sıkıcı tablolarla karşı karşıya kalınmadığını vurgulayan Küçükdemirci, "Ancak süreç devam ediyor, insanlarda rehavet olmasını kesinlikle istemiyoruz." dedi.

Virüsün genç-yaşlı ayrımı yapmadan pek çok insanı hayattan kopardığına dikkati çeken Küçükdemirci, Covid-19'dan korunmanın en iyi yolunun hastalığa yakalanmamak olduğunu dile getirdi.

"MAALESEF CAN SIKICI HADİSELER YAŞANDI"

Küçükdemirci, salgın sürecinde dikkatsizlik ve iyi niyet dolayısıyla zaman zaman zor günler yaşandığını belirterek şöyle devam etti:

"Örneğin Sinop'un bir köyünde bir teyzemizin eşi rahmetli oluyor. Çocukları İstanbul'dan cenazeye geliyor. Cenaze oluyor, helvalar yenilerek çocukları geri dönüyor. Sonra köyde bazı komşuları, kocası yeni öldü diye teyzemizi evinde ağırlamaya başlıyor. Bir süre sonra ateşi çıkan teyze hasta diye bu sefer köydeki herkes birer gece kendisi misafir etmeye başlıyor. Test sonucu pozitif olduğu anlaşılan teyzemiz 6 günde köyünde 41 haneye girip çıkmış. Teyzemiz nedeniyle o köyde 200'e yakın pozitif vakamız olmuştu. Maalesef kayıplar oldu, can sıkıcı hadiseler yaşandı."

"KURTULAN ANCAK YOKUŞ ÇIKARKEN NEFES NEFES KALAN HASTALARIMIZ VAR"

İnsanların bu dönemde sosyal mesafeyi koruyarak sağlıkçılara en büyük yardımı yapabileceklerini işaret eden Küçükdemirci, "İnsanlarımız çok sıcakkanlı ve iyi niyetli. Yardımlaşmayı çok seviyoruz ama şu dönem büyüklerimizin, çocuklarımızın ve kendimizin iyiliği için birbirimizden uzak durmamız gereken zamanlar. Yani bu süreç bitmedi, halen devam ediyor. İnsanlarda rehavet olsun istemiyoruz kesinlikle çünkü biz bu işin içindeyiz. Gördük, yaşadık, ölen hastalarımız oldu. Kurtulan ancak merdiven, yokuş çıkarken nefes nefese kalan hastalarımız var" diye konuştu.

Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (10)
İSTANBUL''LU ADAM: Köyü yok edecek :D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YALANINIZ BATSIN: bu kadar yalan haber olmaz biraz utanın, o kadında o kadar virüs yükü olsa yamulur gözünü açamaz 46 kişiye nasıl bulaştırsın biraz delikanlı olun.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MEDYA UZMANI: EN AGIR CEZA ILE YARGILANMALI. BU İŞİN ŞAKASI YOK VEBALI YUKSEK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşi vefat eden yaşlı kadın köydeki 41 eve girip çıktı, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:42:19. #1.14#
title