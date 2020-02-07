Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

07.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:39

'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

'nda istikametine giden Zekeriya Kaya yönetimindeki 17 AAE 750 plakalı kamyonet, Esenyurt mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çaptı. Savrulan kamyonet, aynı yönde ilerleyen Tuncay Atamanlar'ın kullandığı 34 GZC 56 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Kaya ve kamyonette bulunan kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, belediye ekipleri yan yatan aydınlatma direğini düzeltip, kayganlaşan yola kum döktü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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